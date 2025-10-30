Operação contra organização criminosa cumpre mandados em Londrina e mais dois municípios

O MPPR (Ministério Público do Paraná) deflagrou nesta quinta-feira (30) a Operação Blut, cujo objetivo é apurar a atuação de integrantes de uma organização criminosa armada de caráter nacional, nos municípios de Londrina, São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba) e Cascavel (Região Oeste).





A operação foi realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Curitiba, com os mandados expedidos pela Vara Criminal de Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba).

Ao todo foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, junto do bloqueio de bens – incluindo dinheiro, veículos e imóveis – que somam, aproximadamente, R$ 12 milhões.





De acordo com as investigações, que apuram, além do crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro, associação e tráfico de drogas, os alvos dos mandados estão ligados à liderança responsável pelo gerenciamento das atividades financeiras da facção criminosa, atualmente presa em uma penitenciária federal.