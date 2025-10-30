Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Bloqueio de R$ 12 milhões

Operação contra organização criminosa cumpre mandados em Londrina e mais dois municípios

Redação Bonde com MPPR
30 out 2025 às 16:05

Compartilhar notícia

MPPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O MPPR (Ministério Público do Paraná) deflagrou nesta quinta-feira (30) a Operação Blut, cujo objetivo é apurar a atuação de integrantes de uma organização criminosa armada de caráter nacional, nos municípios de Londrina, São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba) e Cascavel (Região Oeste).


A operação foi realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Curitiba, com os mandados expedidos pela Vara Criminal de Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba).

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Ao todo foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, junto do bloqueio de bens – incluindo dinheiro, veículos e imóveis – que somam, aproximadamente, R$ 12 milhões.


Cadastre-se em nossa newsletter

De acordo com as investigações, que apuram, além do crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro, associação e tráfico de drogas, os alvos dos mandados estão ligados à liderança responsável pelo gerenciamento das atividades financeiras da facção criminosa, atualmente presa em uma penitenciária federal.

Ministério Público Londrina organização criminosa Busca e Apreensão Bloqueio de bens São José dos Pinhais Cascavel Operação Blut
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas