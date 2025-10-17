Operação da PF investiga Secretário de Fazenda de Maringá

A PF (Polícia Federal) cumpriu nesta quinta-feira (16) um mandado de busca e apreensão na casa do secretário da Fazenda de Maringá (Noroeste), Carlos Augusto Ferreira, durante a nova fase da Operação Mafiusi, que apura um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.





Ferreira não foi preso, mas três carros de luxo — uma Ferrari, um Porsche e uma Mercedes-Benz — foram apreendidos. Segundo a PF, a operação visa desarticular o núcleo financeiro da organização criminosa, responsável por movimentar e dissimular valores obtidos com o tráfico por meio de fintechs, empresas de fachada e transações de câmbio paralelo.

As ordens judiciais foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba, e os mandados cumpridos em nove cidades do Paraná e de São Paulo, incluindo Maringá e Curitiba. O bloqueio de bens e valores chega a R$ 13,8 milhões.





O nome do secretário surgiu na investigação após interceptações telefônicas com um doleiro, ocorridas entre 2022 e 2024, segundo apuração da RPC Maringá.

Em nota à imprensa, Ferreira afirmou desconhecer o conteúdo do inquérito e disse ter colaborado com as autoridades durante o cumprimento do mandado.





A Prefeitura de Maringá informou que o caso não tem relação com a administração municipal e que o secretário pediu licença temporária para esclarecer os fatos.

A primeira fase da Operação Mafiusi foi deflagrada em dezembro de 2024 e identificou um esquema estruturado de movimentação de dinheiro em espécie, uso de documentos fictícios e aplicação de recursos ilícitos na compra de um clube de futebol. (Com informações da Polícia Federal)