Receita apreende 17 kg de capulho, maconha 'mais cara e mais forte', em Ibiporã

A equipe de repressão ao contrabando e ao descaminho da Receita Federal, apreendeu na tarde desta quinta-feira (21) em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), 15 pacotes de capulho, uma espécie de maconha mais cara e mais forte.





De acordo com a Receita, equipes faziam abordagens de rotina a ônibus de passageiros no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que fazia a linha Maringá-São Paulo, quando se deparou com uma mala que continha o entorpecente.

A passageira responsável pela bagagem foi identificada, recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Polícia Civil de Ibiporã para os procedimentos cabíveis. Depois de pesados, os 15 pacotes apreendidos somaram 16,9kg. Segundo a mulher detida, ela pegou a droga em Foz do Iguaçu (Oeste) e a levaria até São Paulo (SP).





Segundo a Receita, o capulho é a forma não prensada da cannabis, que é mais forte e mais cara do que o produto convencional. Ela possui uma dose maior de THC, que é a substância psicoativa da planta responsável pelos efeitos da maconha no corpo.

