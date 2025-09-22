Ipem-PR interdita bombas de combustível em Londrina e em outras cidades do estado

Duas bombas de combustível foram interditadas em Londrina após operação do Ipem-PR (Instituto de Pesos e Medidas do Paraná) que fiscalizou 270 bombas em 52 postos de combustível de dez cidades do Estado do Paraná. Batizada de operação Abastecimento Seguro, a ação ocorreu nos dias 15 a 19 de setembro.





Do total de bombas analisadas, 169 foram aprovadas, 95 reprovadas e seis interditadas - além das duas em Londrina, foram retiradas de uso três bombas de Maringá e uma em Curitiba. Os autos de infração para estes casos estão sendo elaborados.





A operação também encontrou irregularidades na comercialização de 22 fluidos de freio e em 51 arlas 32 – redutor de poluentes utilizado no caminhão. Em 70 dos 73 produtos haviam registro inexistente.

A fiscalização foi feita por quatro equipes deslocadas para as cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Colombo, Campo Largo, Rolândia, Marialva, Jandaia do Sul e Paiçandu. Os postos foram selecionados a partir de denúncias recebidas pela ouvidoria e também por histórico de fiscalizações anteriores.





A situação mais grave é a interdição da bomba de combustível que ocorre quando há prejuízo ao consumidor. Os problemas apresentados foram vazamento de combustível na bomba medidora ou erro de medição superior ao limite máximo admitido pela legislação.

Já no caso de reprovação, a bomba de combustível pode apresentar uma irregularidade que não necessariamente reflita em prejuízo na aquisição do produto. Um exemplo apresentado pela operação no caso de reprovação, é uma lâmpada queimada no painel da bomba de combustível.





A operação no Paraná integrou a ação nacional coordenada pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que mobilizou órgãos delegados em todo o país. Em caso de irregularidades, os postos notificados têm prazo para apresentar defesa antes da aplicação das penalidades, que podem variar de R$ 100 a R$ 1,5 milhão, dependendo do prejuízo causado ao consumidor, reincidência, entre outros fatores.

