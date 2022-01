Operação Final de Ano 2022 termina em Londrina; veja os dados do Paraná

Nos quatro dias da Operação Final de Ano 2022 - que teve início na quinta-feira (30) - na região de Londrina, foram socorridos cinco acidentes com vítimas e duas pessoas com ferimentos graves. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) não registrou mortes durante o período na área de responsabilidade da delegacia de Londrina, que abrange 22 municípios e as BRs 153, 369 e 376.



Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 16,6% no número de colisões com feridos e redução de 20% no número de acidentes.



Em toda a operação foram abordadas 655 pessoas e realizados 425 testes de alcoolemia (como o bafômetro). Um total de 346 pessoas foram autuadas, sendo dez por embriaguez na condução de veículo, 73 (passageiros ou condutores) por não usarem cinto de segurança e outros dez por transportarem crianças sem dispositivo de retenção específico (como a cadeirinha). A PRF segue até março com a Operação RODOVIDA.

