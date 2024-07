Operação Rondon conta com a participação de 222 estudantes de universidades do Paraná

Promover ações de extensão universitária de cultura, educação, inclusão social, meio ambiente, saúde e tecnologia.





Esse é o objetivo da Operação Rondon Paraná, realizada pela Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), em parceria com as sete universidades estaduais. Em 2024, a iniciativa acontece em 11 municípios da região Centro-Sul do Paraná, com a participação de 222 estudantes e 50 professores universitários



Com ações previstas até 19 de julho, na edição deste ano, a operação também envolve alunos e docentes da UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul) e dos centros universitários Uniguairacá e Campo Real.





Os rondonistas, como são chamados os voluntários, irão desenvolver as atividades de extensão em Boa Ventura de São Roque, Candói, Cantagalo, Foz do Jordão, Goioxim, Inácio Martins, Pitanga, Prudentópolis, Reserva do Iguaçu, Santa Maria do Oeste e Turvo.



As ações previstas foram definidas a partir de visitas de reconhecimento local, realizadas pelas universidades, em conjunto com os gestores públicos das cidades selecionadas, como professores e diretores de escolas e agentes de saúde, entre outros profissionais.





UEL

A UEL participa com 19 estudantes de graduação e pós-graduação em Santa Maria do Oeste e Turvo, municípios com cerca de 10 mil habitantes.





Os professores Patrick Luz (Departamento de Clínicas Veterinárias) e Weliton José da Silva (Biologia Geral) fazem parte do time de coordenadores, ao lado das docentes Diana Nara Ribeiro de Sousa (Química) e Fernanda Pinto Ferreira (Medicina Veterinária Preventiva). Os quatro visitaram os municípios para compreender quais são as principais demandas locais.





