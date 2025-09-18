Organização criminosa que despachava drogas via Correios é desmantelada nesta quinta

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu 23 pessoas durante uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (18) para desmantelar uma organização criminosa investigada por despachar drogas pelo sistema dos correios para diversos estados do país. A ação aconteceu em Ponta Grossa (Campos Gerais) e em Curitiba.





Com apoio da PMPR (Polícia Militar do Paraná) a operação contou com o auxílio de cães farejadores e de um helicóptero da PCPR. Ao todo, foram cumpridos 29 mandados de busca que resultaram na apreensão de três veículos, porções de drogas, dinheiro em espécie, apetrechos para a comercialização dos entorpecentes e celulares dos investigados. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade





Além disso, foram executados 23 mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Desse total, oito pessoas também foram autuadas em flagrante, outras duas foram conduzidas à unidade policial para assinatura de termos circunstanciados por posse de drogas para uso pessoal.





A ação é um desdobramento de uma investigação iniciada em novembro de 2024 com a interceptação e apreensão de 17 pacotes enviados via correios. Neles, os investigados estavam realizando o envio de porções de maconha e haxixe. Os materiais foram identificados por meio de um cão farejador.

Publicidade





A PCPR identificou a existência de um grupo criminoso que promovia o comércio de drogas via aplicativos de mensagens e redes sociais. A organização era sediada em Ponta Grossa e usava carros de transporte por aplicativo para realizar entregas na cidade e região e o serviço postal para envio para outros municípios e estados.





Publicidade

Tráfico digital





Publicidade

“O tráfico de drogas digital tem sido utilizado pelas organizações criminosas por permitir sua atuação silenciosa e facilitar tanto as atividades dentro da circunscrição do município, quanto fora das fronteiras do estado”, destaca a delegada Grazieli Schmitz, que comandou a investigação. “Apesar disso, estamos acompanhado de perto e realizado diligências constantes para bloquear a ação destes traficantes.”





Com o aprofundamento da investigação, a PCPR mapeou a estrutura organizacional do grupo e identificou que ele operava de forma compartimentada e hierarquizada, contendo uma ampla gama de colaboradores com funções específicas.

Publicidade





Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário. A PCPR segue em investigação.



