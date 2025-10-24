Organização criminosa voltada ao furto de gado é desarticulada no Noroeste do Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) desarticulou nesta sexta-feira (24) uma organização criminosa especializada na prática do crime de furto de gado que atuava em diversas cidades do Noroeste do Paraná. As diligências ocorreram de forma simultânea nos municípios de Londrina, Ortigueira (Campos Gerais) e Califórnia (Centro-Norte) e resultaram na prisão de duas pessoas.





Segundo o delegado da PCPR Leonardo Queiroz, a ação teve como objetivo cumprir oito ordens judiciais — quatro mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão — expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Oeste (Região Metropolitana de Umuarama).

As investigações indicam que o grupo atuava desde o início de 2024. Os envolvidos realizavam levantamentos de propriedades rurais e identificavam locais vulneráveis. Posteriormente, monitoravam a rotina das fazendas e, durante a madrugada, executavam os furtos utilizando caminhões com placas falsas. Os animais eram levados principalmente para a região de Londrina.





Durante as apurações, a PMPR (Polícia Militar do Paraná) prendeu dois membros do grupo. Eles estavam em poder de dois caminhões com sinais identificadores adulterados e transportavam gado furtado nas cidades de Nova Esperança (Noroeste) e Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).

Na região de Cruzeiro do Oeste foram identificadas quatro ocorrências atribuídas ao grupo:





6 de janeiro de 2024, em Tuneiras do Oeste (Noroeste): furto de 21 cabeças;

2 de abril de 2024, em Cruzeiro do Oeste: furto de 48 cabeças;

23 de setembro de 2024, em Tapejara (Região Metropolitana de Umuarama): furto de 75 cabeças;

20 de novembro de 2024, em Tapejara: furto de 37 cabeças.





Ao todo, as investigações apontam para mais de 300 cabeças de gado furtadas em diferentes cidades da região.





“Durante a operação, dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos e celulares foram apreendidos. Um dos principais investigados, de 42 anos, já estava preso por outro crime de abigeato, ocorrido em dezembro de 2024, no município de Paranapoema”, explica.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos. Os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficaram à disposição da Justiça.