Órgãos públicos estaduais terão horário diferenciado no feriado do Dia do Trabalhador no Paraná

O feriado do Dia do Trabalhador é celebrado nesta quinta-feira (1º) e vai modificar alguns horários de atendimento e serviços públicos no Paraná. Serviços essenciais, como hospitais e delegaciais seguem com os atendimentos normais. A maioria dos museus estaduais também funcionará normalmente. As Unidades de Conservação do IAT (nstituto Água e Terra) também receberão o público.





Confira o que abre e fecha durante a pausa:

FARMÁCIAS DO ESTADO

Estarão fechadas na quinta e na sexta-feira (1º e 2), com retorno ao expediente normal na segunda-feira (5).

DELEGACIAS

As Centrais de Flagrante atuarão em plantão ininterrupto. As demais delegacias funcionarão em plantão de acordo com a demanda de cada comarca.

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Não haverá atendimento na quinta e sexta-feira. O expediente será retomado normalmente na segunda-feira (5).

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

Estarão fechadas na quinta e na sexta-feira, com atendimento voltando ao normal a partir de segunda-feira (5).

TRANSPORTE METROPOLITANO

Na quinta-feira, as linhas do sistema metropolitano de transporte coletivo irão operar com tabela de sábado, com exceção das seguintes linhas compartilhadas com a URBS, que irão operar com tabela de domingo:

206-BARREIRINHA/SÃO JOSÉ





304-PINHAIS/CAMPO COMPRIDO

702-CAIUÁ/CACHOEIRA





Já na sexta-feira, a operação geral das linhas metropolitanas seguirá a programação normal de dias úteis, com as seguintes exceções:





304-PINHAIS/CAMPO COMPRIDO: tabelas de dias úteis sem o reforço à Praça Tiradentes.





D66-DIRETO PIRAQUARA: não opera.





F02-CTBA/FAZENDA RIO GRANDE: tabelas de dias úteis com cortes pontuais





K72-DIRETO ITAPERUÇU e L72-DIRETO RIO BRANCO: não operam os reforços que iniciam no Trevo de Itaperuçu.





J62-CAMPO LARGO/GUADALUPE: não opera o reforço iniciado no bairro Orleans.





Os horários das linhas pode ser conferido no site da Amep.





HEMEPAR

Confira como funcionarão os atendimentos de cada unidade:





Paranaguá - dia 1º: aberto (8h às 17h) | 2 e 3: fechado





Curitiba - dia 1º: fechado | 2 e 3: normal (7h30 às 18h)





Biobanco - dia 1º e 2: fechado | 3: aberto





Ponta Grossa - dia 1º: fechado | 2: aberto (8h às 11h) | 3: fechado





Irati - dia 1º, 2 e 3: fechado





Guarapuava - dia 1º e 3: fechado | 2: aberto (8h às 14h)





União da Vitória - dia 1º: fechado | 2: aberto | 3: fechado





Pato Branco - dia 1º: fechado | 2: aberto | 3: fechado





Francisco Beltrão - dia 1º: fechado | 2: aberto | 3: fechado





Foz do Iguaçu - dia 1º: fechado | 2: aberto (8h às 12h e 13h às 17h) | 3: aberto (7h30 às 12h)





Cascavel - dia 1º: fechado | 2 e 3: normal (7h30 às 17h30)





Campo Mourão - dia 1º: fechado | 2: aberto | 3: fechado





Umuarama - dia 1º: fechado | 2: aberto | 3: fechado





Cianorte - dia 1º, 2 e 3: fechado





Paranavaí - dia 1º: fechado | 2: aberto (7h30 às 11h) | 3: fechado





Maringá - dia 1º: fechado | 2: aberto (7h às 19h) | 3: aberto (7h às 12h30)





Apucarana - dia 1º: fechado | 2: aberto | 3: fechado





Londrina - dia 1º: fechado | 2: aberto (8h às 18h30) | 3: aberto (8h às 17h30)





Cornélio Procópio - dia 1º, 2 e 3: fechado





Jacarezinho - dia 1º, 2 e 3: fechado





Toledo - dia 1º, 2 e 3: fechado





Telêmaco Borba - dia 1º, 2 e 3: fechado





Ivaiporã - não realiza coletas





CEASAS

Todas as unidades da Ceasa Paraná – Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu – estarão fechadas na quinta-feira. Na sexta-feira (2), os mercados reabrem normalmente ao público, com exceção da Administração Central, que estará em ponto facultativo. Os horários de funcionamento variam conforme a unidade e podem ser consultados no site www.ceasa.pr.gov.br.





COLÉGIOS ESTADUAIS

Não haverá aula na quinta e sexta-feira. Os colégios voltam às atividades normais na segunda-feira (5).





BIBLIOTECA PÚBLICA

A Biblioteca Pública do Paraná estará fechada durante todo o feriado prolongado, de quinta-feira (1º) até domingo (4). As atividades, incluindo a Oficina Permanente de Poesia, que ocorre às quintas, serão retomadas normalmente na segunda-feira (5), a partir das 8h30.





MUSEUS

A maioria dos museus estaduais funcionará normalmente durante o feriado, de 1º a 4 de maio. Estarão abertos ao público o MON (Museu Oscar Niemeyer), o MUPA (Museu Paranaense), o MCAA (Museu Casa Alfredo Andersen) e o MIS-PR (Museu da Imagem e do Som), com horários entre 10h e 18h (ou 19h, no caso do MIS na sexta). O MAC Paraná (Museu de Arte Contemporânea) seguirá o horário do MON, onde está temporariamente instalado, mas a sede Adalice Araújo estará fechada e reabre na segunda-feira (5).





PARQUES ESTADUAIS

Vinte e seis UC (Unidades de Conservação) do IAT (Instituto Água e Terra), além do Aquário de Paranaguá, no Litoral, e do Jardim Botânico de Londrina, no Norte, estarão abertas normalmente para visitação durante o feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio. Os horários de funcionamento variam de acordo com cada unidade. A única Unidade de Conservação que não vai funcionar neste feriado é o Parque Estadual de Ibiporã, em Ibiporã, na região Norte do Paraná.





PROCON

Não haverá atendimento presencial na quinta e na sexta-feira (1° e 2). Durante o feriado, será possível abrir chamados de maneira online no site da entidade.





CEIM

O CEIM-PR (Centro Estadual de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas) estará fechado no dia 1º e 2 de maio. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (5).





DETRAN

As unidades do Detran-PR estarão fechadas na quinta e sexta-feira, retornando o atendimento na segunda-feira (5), das 8h às 17h. Durante este período, o cidadão poderá acessar os serviços pelo portal do Detran e o aplicativo Detran Inteligente.





COPEL

As agências e postos de atendimento presencial da Copel em todo o Estado estarão fechados nesta quinta-feira (1º). O retorno se dá na sexta-feira (2), conforme o horário da agência local. A qualquer hora do dia ou da noite, o consumidor pode contatar a companhia pelo site copel.com, aplicativo para celulares, WhatsApp 41 3013-8973 ou ligar para 0800 51 00 116.





SANEPAR

Durante o feriado do Dia do Trabalho, as Centrais de Relacionamento da Sanepar estarão fechadas na quinta-feira e na sexta-feira. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira (5). Mesmo durante o feriado, os clientes podem entrar em contato 24 horas por dia pelos canais digitais: telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115, aplicativo Sanepar Mobile, site www.sanepar.com.br e e-mail [email protected].





FOMENTO PARANÁ

Na quinta-feira, a Fomento Paraná estará fechada. O atendimento na sexta-feira (2), acontecerá por meio de plantão, das 9h às 17h.





COHAPAR

A sede e os escritórios regionais da Cohapar estarão em recesso nos na quinta e sexta-feira. Mesmo durante o feriado e o ponto facultativo, seguem disponíveis no site cohapar.pr.gov.br serviços como emissão de segunda via de boletos, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e solicitação de escrituras.





RECEITA ESTADUAL

As delegacias e agências da Receita Estadual estarão fechadas na quinta e sexta-feira. Na sexta-feira (2), haverá atendimento por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), das 7h às 19h, pelos números (41) 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).





JUCEPAR

A Jucepar estará fechada nos dias 1.º e 2 de maio. Durante o feriado o, o sistema Empresa Fácil segue disponível para os usuários. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, dia 5.