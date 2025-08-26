Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Um mês após assassinato

Pai de indígena morto em Guaíra faz apelo por segurança após carta com ameaças

Heloísa Gonçalves - Redação Folha
26 ago 2025 às 13:50

Compartilhar notícia

Arquivo pessoal/ divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um mês após o assassinato do indígena Everton Lopes Rodrigues em Guaíra (Oeste), o MPPR (Ministério Público do Paraná) e MPF (Ministério Público Federal) expediram uma recomendação administrativa a diversas forças de segurança pública nos âmbitos nacional, estadual e municipal. O documento foi assinado e enviado no dia 15 de setembro.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Conforme o promotor de Justiça Renan de Lima, o objetivo da medida é garantir que ações imediatas sejam adotadas para proteger crianças e adolescentes de comunidades indígenas locais. A necessidade se deu “após a apreensão de uma carta com graves ameaças encontrada ao lado de um jovem indígena brutalmente assassinado na região”, explicou.


AMEAÇAS DE MORTE


Da etnia Avá-Guarani e filho do cacique Bernardo Diegro, Rodrigues residia na aldeia Yvyju Avary, na TI (Terra Indígena) Guasu Guavirá. Ele foi morto no dia 12 de julho aos 21 anos e o corpo dele foi encontrado decapitado na entrada da aldeia, junto de uma carta com ameaças aos povos originários de Guaíra e região.

Publicidade


A intimidação incluía ataques a ônibus escolares, afirmando que os responsáveis pelo assassinato de Rodrigues iriam queimar os estudantes, com a próxima ofensa marcada para atingir a FNSP (Força Nacional de Segurança Pública). O efetivo do órgão teve aumento de 50% na TI em janeiro, após quatro membros do povo Avá-Guarani serem feridos por disparos de armas de fogo.


Publicidade

Assinado pelo “Bonde 06 do N.C.S.O.”, o documento estava endereçado a “Indígenas, mas sabemos que são paraguaios”, dentro de um sinal de “proibido” pintado de vermelho. O grupo ainda acusou os povos originários de serem aliados do PCC (Primeiro Comando da Capital).


Publicidade

Com erros de português, parte do escrito diz: “Estamos dispostos para eliminar qualquer um que atravessar o nosso caminho, principalmente quem pertence ao PCC. Nós sabemos que vocês paraguaios que diz ser indígena, vocês são aliados do nosso principal inimigo, que é o PCC. Se vocês não desocupar as terras recém invadidas, nós vamos matar mais de vocês, iremos invadir as aldeias já existentes, atacaremos os ônibus com vossas crianças dentro, queimaremos vivos. Não é uma ameaça vazia, mas, sim, recheada com ódio. Próximo ataque será contra ese lixo apelidado de forsa nacional, nos avizou porque somos bandidos, mas não covardes. Aguarde o próximo capitolo” [sic].


Leia a reportagem completa na Folha de Londrina:

Imagem
‘Estamos valendo prata’, diz pai de indígena morto em Guaíra
Após assassinato de indígena, MPPR e MPF recomendam ações para proteger comunidades indígenas em Guaíra, visando segurança de crianças e adolescentes.
indígenas demarcação de terras indígenas morte mortes Guaíra
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas