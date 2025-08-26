Pai de indígena morto em Guaíra faz apelo por segurança após carta com ameaças

Um mês após o assassinato do indígena Everton Lopes Rodrigues em Guaíra (Oeste), o MPPR (Ministério Público do Paraná) e MPF (Ministério Público Federal) expediram uma recomendação administrativa a diversas forças de segurança pública nos âmbitos nacional, estadual e municipal. O documento foi assinado e enviado no dia 15 de setembro.





Conforme o promotor de Justiça Renan de Lima, o objetivo da medida é garantir que ações imediatas sejam adotadas para proteger crianças e adolescentes de comunidades indígenas locais. A necessidade se deu “após a apreensão de uma carta com graves ameaças encontrada ao lado de um jovem indígena brutalmente assassinado na região”, explicou.





AMEAÇAS DE MORTE





Da etnia Avá-Guarani e filho do cacique Bernardo Diegro, Rodrigues residia na aldeia Yvyju Avary, na TI (Terra Indígena) Guasu Guavirá. Ele foi morto no dia 12 de julho aos 21 anos e o corpo dele foi encontrado decapitado na entrada da aldeia, junto de uma carta com ameaças aos povos originários de Guaíra e região.

A intimidação incluía ataques a ônibus escolares, afirmando que os responsáveis pelo assassinato de Rodrigues iriam queimar os estudantes, com a próxima ofensa marcada para atingir a FNSP (Força Nacional de Segurança Pública). O efetivo do órgão teve aumento de 50% na TI em janeiro, após quatro membros do povo Avá-Guarani serem feridos por disparos de armas de fogo.





Assinado pelo “Bonde 06 do N.C.S.O.”, o documento estava endereçado a “Indígenas, mas sabemos que são paraguaios”, dentro de um sinal de “proibido” pintado de vermelho. O grupo ainda acusou os povos originários de serem aliados do PCC (Primeiro Comando da Capital).





Com erros de português, parte do escrito diz: “Estamos dispostos para eliminar qualquer um que atravessar o nosso caminho, principalmente quem pertence ao PCC. Nós sabemos que vocês paraguaios que diz ser indígena, vocês são aliados do nosso principal inimigo, que é o PCC. Se vocês não desocupar as terras recém invadidas, nós vamos matar mais de vocês, iremos invadir as aldeias já existentes, atacaremos os ônibus com vossas crianças dentro, queimaremos vivos. Não é uma ameaça vazia, mas, sim, recheada com ódio. Próximo ataque será contra ese lixo apelidado de forsa nacional, nos avizou porque somos bandidos, mas não covardes. Aguarde o próximo capitolo” [sic].



