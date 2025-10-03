Painel Mulheres do PR apontam avanços em diferentes áreas

O Painel Mulheres do Paraná, plataforma de BI (Business Intelligence) desenvolvida pelo Governo do Estado, tem evidenciado avanços importantes em diferentes áreas relacionadas à vida das paranaenses. Entre os destaques, estão o aumento do rendimento feminino em ritmo superior ao masculino, o crescimento da presença de mulheres em cargos eletivos e a predominância delas na educação básica do Estado.
Criado em fevereiro de 2024 por meio de uma parceria entre a Semipi (Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa) e o Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), o Painel reúne dados atualizados do Estado e dos 399 municípios paranaenses, permitindo análises individualizadas sobre a realidade das mulheres paranaenses.
“O Painel Mulheres do Paraná traz informações sobre emprego, renda, saúde, educação, representatividade eleitoral e até sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essas informações são fundamentais não só para a elaboração e monitoramento de políticas e para que o setor privado utilize esses dados em empreendimentos voltados ao público feminino”, afirma o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado.
A plataforma mostra que a população feminina no Paraná passou de 5,3 milhões em 2010 para 5,8 milhões em 2022, segundo informações importadas dos bancos de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Após a faixa etária dos 25 a 29 anos, em todas as demais faixas as mulheres representam a maioria da população.
RENDA E PROFISSÃO
No mercado de trabalho, dados extraídos da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o rendimento médio das mulheres no Paraná cresceu 79% na última década, passando de R$ 1.840 em 2013 para R$ 3.299 em 2023. No mesmo período, a remuneração masculina aumentou 66,5% (de R$ 2.226 para R$ 3.707). Apesar de ainda menor que a dos homens, a renda feminina tem evoluído em ritmo mais acelerado.
O levantamento também revela que as mulheres já ocupam 48% dos cargos gerenciais das empresas no Estado.
Na política, a participação das mulheres também aumentou. Um dado que comprova isso é que o número de candidatas eleitas no Paraná subiu de 477 nas eleições de 2016 (12,3% do total) para 691 no pleito de 2024 (17,7%), de acordo com dados do TRE (Tribunal Regional Eleitoral).
Outro dado relevante é o predomínio feminino na educação básica. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), do MEC (Ministério da Educação), atualmente são 125,8 mil professoras contra apenas 23,3 mil professores – uma proporção superior a cinco para um.
SAÚDE DA MULHER
Na saúde, com base em informações do DataSUS (Ministério da Saúde), os dados mostram redução nos registros de câncer de mama e de colo do útero, embora os óbitos relacionados a essas doenças tenham aumentado entre 2022 e 2023, o que reforça a importância de realização dos exames preventivos.
O Painel também contempla indicadores relacionados aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), como gravidez na adolescência e taxa de mortalidade neonatal.
Um exemplo positivo é o crescimento de 8 pontos percentuais na proporção de mulheres que realizaram sete ou mais consultas pré-natal durante a gravidez no Paraná, que passou de 79% para 87%. Ariranha do Ivaí, Bom Jesus do Sul e Bom Sucesso do Sul alcançaram 100% de proporção de mulheres e consultas pré-natal.
CONSULTA
A ferramenta está disponível no site do Ipardes e pode ser consultada por gestores públicos, pesquisadores, organizações da sociedade civil e cidadãos em geral. Segundo a Semipi, a plataforma se consolida como um instrumento de apoio às políticas públicas com recorte de gênero e às iniciativas privadas voltadas à equidade entre homens e mulheres.