Paralisação da UEL pode ser embrião de greve geral do funcionalismo público no Paraná

As salas da UEL (Universidade Estadual de Londrina) vão amanhecer vazias na quarta-feira (15) quando os servidores estaduais e professores universitários vão protestar no campus e no HU (Hospital Universitário) contra a defasagem salarial de 42%, sem reposição inflacionária há sete anos, segundo as lideranças sindicais. O HU deve manter o atendimento ao público normalmente.







De acordo com os representantes da categoria, a situação salarial e o atual arrocho no orçamento são piores do que os vividos às vésperas de movimentos históricos, que culminaram em greves gerais do funcionalismo no Paraná.





Por isso, dependendo do posicionamento do governo estadual e das negociações, a paralisação na UEL pode ser um embrião de uma greve no Paraná, dependendo das negociações com a administração de Ratinho Junior (PSD).

“Um ofício foi encaminhado à Casa Civil e esperamos que o governador aponte um interlocutor com uma proposta para ser discutida com a categoria. Sem isso, existe a possibilidade de uma greve geral a partir de maio, mês da data-base”, comentou Marcelo Seabra, presidente da Assuel, que representa os técnicos-administrativos da UEL e HU.





Além disso, a categoria também reivindica o retorno de perícias médicas em Londrina que deixaram de ser presenciais e são exigidas com três dias de afastamento, sendo que atualmente, os servidores precisam se deslocar até Maringá ou Cornélio Procópio.





