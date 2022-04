Paraná convoca 90 servidores do Concurso de 2017 para a Polícia Científica

O Paraná publicou na quarta-feira (20) o decreto 10.828/2022 com a nomeação de 90 servidores aprovados no concurso da Polícia Científica de 2017.

O texto traz a nomeação de 86 peritos oficiais, que incluem as carreiras de peritos criminais, médicos legistas, odontolegistas, toxicologistas e químico legal. Além deles, foram nomeados quatro auxiliares de necropsia, que passam a compor as equipes de trabalho nas 20 unidades da Polícia Científica em todo o Paraná, nos exames periciais do Instituto de Criminalística e do IML (Instituto Médico-Legal).

“O alicerce da Polícia Científica é o recurso humano, que tem a missão de prestar o serviço público que ilumina o caminho daqueles que buscam a verdade e a justiça pela ciência. Esta nomeação de 90 novos servidores públicos melhora a capacidade operacional de atendimento à justiça e à população paranaense”, diz o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Grochocki.





Em 2019, no início da gestão, o efetivo da Polícia Científica era de cerca de 19% do quadro programado, que tem 1.478 vagas. Mesmo com as restrições de contratação de servidores nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia do novo coronavírus e da crise econômica mundial, o Governo do Estado preencheu mais de 100 vagas públicas na instituição. A estrutura foi a 537 servidores efetivos. Com as novas nomeações, o efetivo passa a ser de 627 servidores, que representa uma ocupação de 42% do quadro.





Na segunda-feira (25), será publicado o edital de Posse, com as informações sobre procedimentos e documentação para os concursados. O prazo para o candidato tomar posse do cargo é de 30 dias a contar da publicação em Diário Oficial, e de mais 30 dias para entrar em exercício da função.

Os nomeados, depois da posse e entrada em exercício, passarão pelo curso de formação obrigatório, sob responsabilidade da Academia de Ciências Forenses da Polícia Científica.





Também já foi autorizado um novo concurso público para a Polícia Científica. O Governo do Paraná prevê para o segundo semestre de 2022 o lançamento de um novo edital com vagas para o cargo de agente auxiliar de perícia.