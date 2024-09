Paraná divulga imagens do Museu de Arte de Foz, uma parceria com o Centro Pompidou de Paris

A Secretaria de Estado da Cultura divulgou nesta terça-feira (10) as duas primeiras imagens de estudos do projeto arquitetônico do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A concepção do projeto desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com o Centre Pompidou de Paris é do arquiteto paraguaio Solano Benítez.





O projeto é baseado em conceitos definidos pela instituição francesa e será construído em um terreno de 24 mil metros quadrados cedido pela CCR Aeroportos, empresa responsável pela administração do terminal de Foz do Iguaçu.

Uma das propostas de Benítez é de que a natureza seja um elemento central no conceito arquitetônico, já que a ideia é promover uma espécie de integração entre a estrutura material do edifício e o território ao redor dele, que estará a cerca de 10 minutos de carro do Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as Cataratas do Iguaçu.





MATÉRIAS-PRIMAS SUSTENTÁVEIS



O arquiteto é mundialmente conhecido pelo uso de matérias-primas sustentáveis e econômicas, como por exemplo tijolo cerâmico, que são inseridos em soluções estruturais bastante singulares, produzindo possibilidades construtivas inovadoras a partir de elementos de baixo custo e pouco impacto ambiental.





Os detalhes finais do projeto devem ser apresentados em fevereiro, quando o Governo do Estado vai publicar a licitação para a construção do espaço. O investimento deve ser de mais de R$ 200 milhões e a previsão é de que a unidade seja aberta ao público até 2026. O Centre Georges Pompidou de Paris é um dos centros culturais mais importantes e inovadores do mundo, modelo que o Estado quer replicar no Paraná.





