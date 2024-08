Paraná é o estado mais sustentável do Brasil, diz Ranking de Competitividade

Para o secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, os dados do Ranking devem ser comemorados, mas também minuciosamente avaliados pela equipe de governo para que o Paraná continue avançando. “Essa evolução é importante para saber que estamos no caminho certo, mas também para entendermos quais aspectos ainda podemos melhorar, orientando os órgãos estaduais a compreenderem estes indicadores e aplicarem os recursos orçamentários de maneira assertiva e onde são mais necessários”, comentou.

“Mais uma vez, o Paraná é destaque no Ranking de Competitividade dos Estados, em especial na sustentabilidade ambiental, o que demonstra que as políticas públicas que implementamos desde 2019 têm surtido o efeito planejado, com a consequente melhoria dos serviços oferecidos à população paranaense”, afirmou o governador.

As informações completas do Ranking de 2024 foram divulgadas durante o XIII Congresso Consad de Gestão Pública, que reúne 16 governadores e centenas de secretários estaduais e gestores públicos no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Entre os participantes está o governador Ratinho Junior, que comemorou os resultados obtidos pelo Paraná.

Pelo quarto ano consecutivo, o Paraná foi considerado o estado mais sustentável do Brasil, obtendo nota máxima no Ranking de Competitividade dos Estados divulgado nesta quarta-feira (21) pelo CLP (Centro de Liderança Pública). O desempenho em sustentabilidade ambiental, somado à melhora em outros segmentos analisados pelo estudo, fez com que o Paraná mantivesse a 3ª colocação na classificação geral e se aproximasse de São Paulo e Santa Catarina, que figuram na 1ª e 2ª posição, respectivamente.

De acordo com o detalhamento do ranking, a liderança do Paraná no pilar de sustentabilidade ambiental é reflexo, sobretudo, das políticas públicas ligadas à coleta seletiva de lixo, ao combate ao desmatamento – bem como a transparência dada pelo Governo a estas ações – e aos altos índices de tratamento de esgoto.

De acordo com o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, o destaque do Paraná no pilar ambiental é consequência de um conjunto de ações feitas de forma integradas por toda a estrutura do Governo do Estado. “Todas as secretarias têm contribuído de alguma forma com a questão da sustentabilidade, permitindo que o Paraná continue na rota de crescimento econômica sem descuidar do meio ambiente”, disse.





Entre as principais ações, Souza elenca o apoio aos municípios para a gestão dos resíduos sólidos, a criação de novas áreas de proteção ambiental, o uso de novas tecnologias para combate ao desmatamento e outros crimes ambientais e a redução da burocracia para a emissão de licenciamentos. “A eficiência destas ações faz com que o Paraná seja uma referência em sustentabilidade ambiental e gera um ambiente de segurança jurídica para a instalação de novos empreendimentos no Estado”, acrescentou o secretário.

