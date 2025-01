Paraná foi o 3º principal destino para turistas estrangeiros no Brasil em 2024

Em 2024, o turismo internacional no Brasil obteve grande destaque, principalmente no Paraná, que foi o Estado protagonista neste fluxo. Dados divulgados pelo Ministério do Turismo, Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) e Polícia Federal nesta semana apontam que o Estado recebeu 894.536 turistas estrangeiros ao longo do ano passado, um aumento de 13,2% em relação a 2023, que registrou 791.504 turistas. Com resultado, o Paraná foi o terceiro principal portão de entrada de turistas estrangeiros no País.





Com esse total, o Paraná ficou atrás apenas de São Paulo (2.207.015) e Rio de Janeiro (1.513.235) em número de chegadas internacionais. Rio Grande do Sul (879.412), em quarto lugar, e Santa Catarina (415.751), na quinta posição, completam o top 5.

PARANÁ INVESTE NO TURISMO PARA ATRAIR MAIS VISITANTES





De acordo com Márcio Nunes, secretário do Turismo do Paraná, a diversidade de atrativos e a infraestrutura voltada para o setor foram determinantes para o resultado. “O Governo do Estado fez investimentos pesados, sempre visando atrair cada vez mais visitantes estrangeiros. Focamos muito em apresentar o Estado aos vizinhos sul-americanos, porque eles são os grandes emissores de turistas estrangeiros. O turista de outro país tem um gasto médio maior que o brasileiro, acarretando em uma grande arrecadação pelos municípios que investem na recepção destes viajantes”, disse.

"Além disso, os novos voos diretos em nossos aeroportos são verdadeiras conquistas ao Estado e ao setor. Além de oportunizar aos próprios paranaenses a chance de conhecer esses países vizinhos, também conseguimos atrair mais estrangeiros por via aérea, uma vez que uma viagem de Assunção até Curitiba, por exemplo, agora pode ser feita por um voo direto. Dessa forma, fortalecemos a imagem do nosso setor, geramos emprego, renda e maior qualidade de vida os paranaenses”, complementou.





Além das tradicionais atrações turísticas da capital, Curitiba, como o Jardim Botânico e o Museu Oscar Niemeyer, o Paraná se destaca por destinos como Foz do Iguaçu, Ilha do Mel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, que oferecem uma combinação de belezas naturais e turismo de aventura.

O MON, por exemplo, bateu recorde de visitantes em 2024, com 712 mil, e o Parque Nacional do Iguaçu recebeu estrangeiros de 187 nacionalidades (com liderança para Argentina, Estados Unidos, Paraguai, França, Espanha, Alemanha, Peru, Chile e Colômbia), o que significou 42% do público do ano (1,8 milhão de pessoas).





CHEGADAS

Os paraguaios são os maiores visitantes do Paraná, com 323.342 turistas ao longo de 2024. Na sequência, aparecem os turistas da Argentina (230.527), Estados Unidos (33.227), além do Chile e da Espanha, que juntos somaram mais de 40 mil visitantes.





O transporte aéreo é o principal meio de acesso ao País, responsável por dois terços das chegadas de turistas internacionais, seguido pelo transporte terrestre, que representa 28,7% do total.

“O Governo do Estado entende que o turismo é um setor que pode alavancar muitas áreas porque está diretamente ligado com a iniciativa privada, com a geração de emprego, renda e qualidade de vida às pessoas. A chegada de viajantes estrangeiros no Estado é um indicador de como as iniciativas e estratégias de fomento têm funcionando, acarretando em uma maior movimentação financeira em nosso Estado”, afirma Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, o órgão de promoção comercial do setor no Estado.





“Esse crescimento de turistas estrangeiros ajuda muito na promoção dos nossos destinos, porque além destes turistas gastarem em moeda estrangeira, eles divulgam naturalmente em suas redes sociais, contam para família, amigos e propagam em diferentes partes do mundo a imagem do turismo do Paraná”, complementou.

BRASIL





O ano de 2024 foi o melhor ano da história para o turismo internacional brasileiro, com 6.657.377 turistas estrangeiros chegando ao País, um aumento de 12,6% na comparação com 2023. Somente em dezembro, 690.236 estrangeiros visitaram o Brasil, número 11,1% maior que o registrado no mesmo mês de 2023 e o terceiro melhor dezembro da série histórica.





