Paraná inicia ações da campanha Agosto Dourado

Nesta sexta-feira, 1º de agosto, o Paraná dá início nas ações de incentivo ao aleitamento materno. Trata-se da campanha “Agosto Dourado”, que acontece durante todo o mês e visa promover o alimento, considerado “padrão ouro” para os bebês. O Governo do Estado, por meio da Sesa (Secretaria da Saúde), está à frente da campanha, reforçando a importância do aleitamento e também a conscientização de profissionais da saúde e lactantes sobre a doação.





A campanha tem o apoio das Regionais de Saúde, municípios e dos 15 BLH (Bancos de Leite Humano) do estado, que atuam como referência na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Dentre as ações agendadas estão palestras de conscientização, encontros entre alunos da área da saúde, publicação nas mídias sociais, além de engajamento da sociedade civil.

“A prática do aleitamento materno está diretamente relacionada a inúmeros benefícios para a saúde do bebê e da mãe. O leite materno é um alimento completo, que fornece todos os nutrientes necessários nos primeiros meses de vida, além de fortalecer o sistema imunológico da criança e protegê-la contra diversas doenças”, afirma o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.





SEMANA DOURADA

Com o slogan de 2025 “Priorize a Amamentação: Crie Sistemas de Apoio Sustentáveis”, também é celebrada, entre esta sexta-feira e a quinta-feira da próxima semana (01 a 07), a Semana Mundial do Aleitamento Materno, com participação de mais de 170 países. A iniciativa é do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e de seus parceiros, da WABA (Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação) e da OMS (Organização Mundial da Saúde).





O tema destaca a importância do aleitamento como prática fundamental para a saúde, a equidade e a sustentabilidade ambiental, reforçando a necessidade de fortalecimento de redes de apoio que propiciem a amamentação como uma escolha consciente e sustentável.

De acordo com a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Sesa, Fernanda Crosewski, todos os anos são realizadas ações em todo o Estado dentro da campanha Agosto Dourado para incentivar o aleitamento materno. “Os objetivos da campanha são promover o aleitamento exclusivo até os seis meses de vida, estimular a amamentação prolongada, oferecer suporte efetivo às mães e fortalecer as redes de apoio. Precisamos da ajuda e conscientização de todos sobre a importância desse alimento”.





