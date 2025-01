Paraná publica edital de concurso para contratar 2,6 mil PMs e bombeiros

O Governo do Paraná publicou nesta terça-feira (21) no Diário Oficial os despachos do governador Ratinho Junior (PSD) que autorizam o concurso público para reforçar as forças de segurança do Paraná (veja AQUI e AQUI ). O certame, previsto para 2025, vai ofertar 2.600 vagas, das quais 2.000 para o quadro da Polícia Militar e 600 para o Corpo de Bombeiros Militar.





A Sesp (secretaria da Segurança Pública) será responsável pela organização junto com o IBCF (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), que fará o processo seletivo. O edital com as regras e detalhamento do certame, com prazos para inscrição e detalhes das provas, além do cronograma completo, deve ser publicado no primeiro trimestre. As informações oficiais serão publicadas sempre via edital e na Agência Estadual de Notícias.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Esse também vai ser o primeiro concurso que vai exigir formação de nível superior. Em 2023 foi aprovada e sancionada a lei que instituiu essa nova medida no Paraná.





“Nosso objetivo é avançar com celeridade e lançar o edital em breve, sempre com foco na transparência e na eficiência. Essa medida reafirma o compromisso do governo em investir na proteção da população e no aprimoramento das nossas forças de segurança”, diz o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.