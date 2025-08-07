Paraná recebeu mais de 710 mil turistas estrangeiros entre janeiro e julho deste ano

O Paraná segue com crescimento na recepção de turistas vindos do exterior. De janeiro a julho deste ano, 710.707 estrangeiros entraram no estado, um aumento de 23,9% no comparativo com o mesmo período de 2024, quando foram registrados 573.580 viajantes de fora do país no estado.





Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (06) pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e pela Polícia Federal. Com o acumulado total dos sete primeiros meses, o Paraná mantém a posição de quarto maior portão de entradas internacionais no Brasil em 2025, atrás apenas do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

Apenas no mês de julho, o Paraná registrou 82,8 mil chegadas de turistas internacionais, alta de 25,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram registrados 66 mil. Esse foi o melhor mês de julho na recepção de viajantes internacionais no estado desde 2019.





“Os turistas de fora do Brasil são importantes à nossa economia porque gastam, investem e movimentam o nosso mercado com moeda estrangeira. Por isso, quanto mais viajantes dessa categoria nós recebemos, mais resultados a população, o empreendedor e os prestadores de serviços percebem no seu dia a dia”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo estadual.

“O governador sabe da importância do turismo na vida das pessoas e das empresas, por isso investiu no potencial do Paraná neste setor. Os resultados estão aí, com mais empregos sendo gerados, pessoas frequentando os eventos nos municípios e hotéis batendo ocupação máxima. Isso é fruto de um amplo trabalho de promoção do nosso turismo mundo afora, por ações da Secretaria e do Viaje Paraná”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.





ORIGEM E ACESSO

Entre janeiro e julho deste ano, os turistas de países vizinhos foram os que mais visitaram o Paraná. Ao todo, o Paraguai enviou 279,2 mil viajantes (39%), seguido pela Argentina, com mais de 274,4 mil turistas (38%). Na sequência aparecem os Estados Unidos, com 19,2 mil (2,7%); Chile, com 15 mil (2,1%); e Reino Unido, com 9,7 mil viajantes (1,3%).





O principal meio de entrada foi por via terrestre, com mais de 682,6 mil turistas (96%). O Paraná é o segundo estado que mais recebeu turistas estrangeiros por via terrestre no período, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Também foram registradas 24,9 mil chegadas por via aérea, um crescimento de 54% na comparação com o mesmo recorte de 2024, quando 16,1 mil estrangeiros chegaram por aeroportos paranaenses.

BRASIL

Entre janeiro e julho de 2025, o País recebeu 5.952.254 turistas estrangeiros, um recorde histórico que representa um crescimento de 47,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O número equivale a duas vezes a população inteira do Distrito Federal, atualmente estimada em 2.982.818 habitantes.

Somente no mês de julho, o Brasil contabilizou 620.143 chegadas internacionais, um avanço de 41,9%, ou seja, 183 mil turistas a mais, quando comparado com julho de 2024. A América do Sul segue liderando o ranking de procedência dos turistas, com 3,7 milhões de visitantes em 2025, especialmente da Argentina (2.525.363), Chile (495.002), Uruguai (342.509) e Paraguai (341.643).









