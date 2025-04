Paraná reforça apelo por doações de sangue para manter estoque no feriado de Páscoa

“Pedimos às pessoas que têm a possibilidade de colaborar que se dirijam aos pontos de coleta”, diz o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “A Páscoa é um momento de celebração para as famílias, e como muitas pessoas estarão trafegando pelas rodovias, nossos estoques de sangue precisam estar à disposição para os atendimentos. Por isso, contamos com a colaboração de todos na doação de sangue”.

Semana da Páscoa tem 22,2 mil vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador do Paraná

Pronto Atendimento 18h do Conjunto Flamingos em Arapongas conta com sala de vacinação no período noturno

Para evitar a superlotação das unidades e organizar de forma eficiente o atendimento, as doações devem ser feitas mediante agendamento prévio, que pode ser realizado no site ou por telefone. Além disso, o agendamento permite um planejamento mais eficaz, assegurando que todos os tipos sanguíneos essenciais estejam disponíveis quando necessário.

Com a aproximação do feriado da Páscoa, seguido do Dia de Tiradentes, as unidades da Hemorrede no Paraná intensificam o apelo para a doação de sangue, buscando garantir a manutenção dos estoques durante o período prolongado – que abrange de sexta a segunda-feira (18 a 21 de abril), sendo que em alguns setores a quinta-feira (17) será ponto facultativo.

Para doar





As unidades do Hemepar, presentes em todo o Paraná, estão preparadas para receber doadores de acordo com suas respectivas demandas regionais. Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. Os homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes ao ano. As mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano.

Publicidade





O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).





Confira a programação das unidades do Hemepar para coleta no feriado:

Publicidade





17ª RS – Londrina: Aberto dia 17 das 8h às 018h e dia 19 das 8h às 17:30h. Fechado dias 18 e 21

Publicidade





15ª RS – Maringá: Aberto dia 17 das 7h às 18:30h e dia 19 das 7h às 12:30h. Fechado dias 18 e 21





Publicidade

1ª Regional de Saúde (RS) – Paranaguá: Aberto quinta-feira, dia 17 de abril, das 8h às 14h. Fechado sexta, sábado, domingo e segunda-feira (18, 19, 20 e 21)





2ª RS – Curitiba: Aberto dias 17 e 19, das 7:30 às 18h. Fechado dias 18 e 21

Publicidade





2ª RS – Biobanco: Aberto dia 17 das 7:30 às 17:30h, e dia 19 das 7:30 às 12:30h. Fechado dias 18 e 21





3ª RS – Ponta Grossa: Aberto dia 17 das 8h às 11h, e dia 21 das 8h às 13h. Fechado dias 18 e 19





4ª RS – Irati: Aberto dia 21, das 13h às 17h. Fechado dias 17, 18 e 19





5ª RS – Guarapuava: Aberto dia 17 das 8h às 14h e dia 19 das 8h às 12h. Fechado dias 18 e 21





6ª RS – União da Vitória: Aberto dia 17 das 8h às 12h. Fechado dias 18, 19 e 21





7ª RS – Pato Branco: Aberto dia 17 das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fechado dias 18, 19 e 21





8ª RS – Francisco Beltrão: Aberto dia 17 das 8h às 12h, e das 13h às 17h. No dia 21 o atendimento é das 12h às 16h. Fechado dias 18 e 19





9ª RS – Foz do Iguaçu: Aberto dia 17/04 das 8h às 12h e das 13h às 17h e dia 19/04 das 7:30 às 12h. Fechado dias 18 e 21





10ª RS – Cascavel: Aberto dias 17 e 19 das 7:30 às 17:30h. Fechado dias 18 e 21





11ª RS – Campo Mourão: Aberto dia 17 das 13h às 17h. Fechado dias 18, 19 e 21





12ª RS – Umuarama: Aberto dia 17 das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fechado dias 18, 19 e 21





13ª RS – Cianorte: Aberto dia 17 das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fechado dias 18, 19 e 21





14ª RS – Paranavaí: Aberto dia 17 das 8h às 11h e dia 21 das 8h às 11h. Fechado dias 18 e 19





16ª RS – Apucarana: Aberto dia 17 das 8h às 11h. Fechado dias 18, 19 e 21





18ª RS – Cornélio Procópio: Aberto dia 17 das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fechado dias 18, 19 e 21





19ª RS – Jacarezinho: Aberto dia 17 das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fechado dias 18, 19 e 21





20ª RS – Toledo: Aberto dia 17 das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fechado dias 18, 19 e 21





21ª RS – Telêmaco Borba: Aberto dia 17 das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fechado dias 18, 19 e 21





22ª RS – Ivaiporã: Não realiza coletas