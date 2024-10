Paraná registra menor número de roubos em 17 anos

O Paraná registrou o menor número de roubos nos primeiros oito meses de 2024 dos últimos 17 anos para o período. Dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, da Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública), indicam redução de 66,7% na comparação com o mesmo recorte de 2007 e de 24% quando confrontados os dados de 2024 com os de 2023. O número de furtos também teve queda.





Foram 12.337 casos de roubos registrados de janeiro a agosto deste ano, contra 37.066 ocorridos no mesmo período de 2007, ano em que os números passaram a ser contabilizados com a implementação do BOU (Boletim de Ocorrências Unificado). Já em 2023, no mesmo período, foram 16.297 registros.

Para o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, a redução nos índices de crimes contra o patrimônio é reflexo dos grandes investimentos do Estado na área e de uma presença cada vez maior das forças policiais nas ruas. “Isso é fruto de todo o investimento que o Governo do Estado tem feito, somada à ação eficaz e comprometida das polícias, possibilitando que chegássemos nesse resultado, o menor índice de roubo dos últimos 17 anos”, afirma.





De 2007 a 2018, a média de ocorrências de roubo no Paraná foi de 47 mil, com o pico registrado em 2016, quando 59.138 crimes do tipo ocorreram em todo o Estado. Se comparado o número daquele ano com o de 2024, a redução é ainda mais significativa, de 79%.

A partir de 2019, o número de roubos caiu significativamente, saindo de 41.524, para 33.704, redução de quase 19% de um ano para o outro. Em 2020, houve 23.685 ocorrências, que representou queda ainda mais expressiva, de 30% em relação ao ano anterior. Já 2021, com 17.954 registros, houve queda de 24% em relação a 2020. E em 2022 uma redução de 5% em relação a 2021.





Dos 399 municípios paranaenses, 77 não registraram crimes de roubo nos primeiros oito meses de 2024 (19% do Estado). São eles: Adrianópolis, Altamira do Paraná, Anahy, Ângulo, Arapuã, Atalaia, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Ventura de São Roque, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Brasilândia do Sul, Cafeara, Campo Bonito, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do Sul, Cruzmaltina, Diamante d'Oeste, Doutor Camargo, Enéas Marques, Esperança Nova, Espigão Alto do Iguaçu, Flórida, Foz do Jordão, Godoy Moreira, Grandes Rios, Guapirama, Guaraci, Honório Serpa, Ibema, Iguatu, Ivatuba, Japira, Leópolis, Lobato, Mariópolis, Marquinho, Mato Rico, Mercedes, Mirador, Miraselva, Nova Aliança do Ivaí, Nova América da Colina, Nova Tebas, Novo Itacolomi, Paranapoema, Piên, Pinhal de São Bento, Pitangueiras, Porto Barreiro, Pranchita, Quatro Pontes, Rancho Alegre, Reserva do Iguaçu, Rosário do Ivaí, Salgado Filho, Salto do Itararé, Salto do Lontra, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Inês, Santa Lúcia, Santa Mônica, Santana do Itararé, Santo Antônio do Caiuá, São Jerônimo da Serra, São José da Boa Vista, São Manoel do Paraná, Sapopema, Sulina, Tomazina, Tunas do Paraná, Tupãssi, Turvo, Uniflor e Verê.

Outros 224 municípios registraram 10 casos ou menos nesse período, sendo que 58 deles tiveram apenas uma ocorrência de roubo. Outras 50 cidades tiveram apenas dois casos; 35 tiveram três casos; 26, quatro casos; 17, cinco casos; 13, seis casos; nove, sete casos; cinco, oito casos; nove, nove casos; e dois, 10 casos de roubo entre janeiro e agosto de 2024.