Paraná registra queda no número de divórcios em 2022

O Paraná registrou 8.812 divórcios em cartórios no ano passado, de acordo com dados do CNB (Colégio Notarial do Brasil). O número representa uma queda de 7,2% nos casamentos dissolvidos em comparação com 2021, quando foram computadas 9.504 separações.



Para especialistas ouvidos pela FOLHA, o retorno dos casais às atividades fora de casa, após o arrefecimento da pandemia de covid-19, pode justificar a diminuição dos divórcios.



“Teve uma redução tanto no Paraná quanto no Brasil como um todo. Não temos como estimar de forma concreta o motivo, não temos como aferir, mas a gente estima algumas coisas. Por exemplo, o fim da pandemia pode ser um fator que levou à diminuição do número de divórcios. As pessoas voltam à vida normal, não ficam só mais em casa”, analisa Thomaz Felipe Bilieri Pazio, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil - Seção Paraná (CNB/PR).



Para a diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família - Regional Paraná (IBDFAM/PR), Karla de Camargo Fischer, advogada e especialista em Direito de Família, a pandemia fez com que casais que já pretendiam se divorciar formalizassem a intenção durante o período de isolamento.



“A diminuição do número de divórcios em 2022 pode ser entendida como um retorno ao nível de dissoluções de casamento que se tinha antes da pandemia, pois os dados de 2021 é que apresentaram um aumento significativo”, afirma à FOLHA.



O psicólogo Matheus Vieira, especialista em relacionamentos, explica que os níveis de estresse e brigas aumentaram consideravelmente nos lares enquanto as pessoas estavam isoladas. O que fez com os casais não resistissem à crise, optando pela separação.







