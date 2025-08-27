Paraná tem 13 das 100 cidades mais competitivas do Brasil

O Paraná conta com 13 dos 100 municípios mais competitivos do Brasil, segundo a edição 2025 do Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgada nesta quarta-feira (27). Curitiba é a cidade mais bem colocada entre as paranaenses, sendo a 5ª na classificação nacional, seguida por Maringá, que aparece em 7º. Ambas subiram duas posições em relação ao ranking do ano passado. O estado ainda tem 27 dos 500 municípios dessa lista.





O desempenho reflete também na situação do estado como um todo: o Paraná foi considerado, pelo quarto ano consecutivo, o 3º mais competitivo do Brasil no Ranking de Competitividade dos Estados.

A melhoria no desempenho de Curitiba foi puxada, entre outros aspectos, pelo pilar funcionamento da máquina pública, no qual ocupa a 4ª posição nacional. Entre os indicadores que compõem o pilar, a capital passou do 5º para o 2º posto do Brasil em tempo para abertura de novas empresas, além de subir 35 posições em qualidade da informação contábil e fiscal.





Outro fator determinante foi o pilar de economia do ranking, no qual Curitiba subiu do 7º para o 4º lugar no país, com aumento em todos os indicadores. No pilar capital humano – que leva em conta critérios como a proporção de matriculados no ensino técnico e superior e o grau de qualificação dos trabalhadores – a capital subiu três posições, chegando ao 5º posto. Também houve crescimento nos indicadores de inserção econômica (+2 posições, 18ª posição, e de inovação e dinamismo econômico (+6 posições, 9ª colocação).

Na vice-liderança estadual, Maringá subiu 24 posições em saneamento básico e agora é o 7º melhor município do Brasil neste indicador. Entre outros aspectos, a cidade obteve nota máxima na coleta de resíduos domésticos e na destinação do lixo. O município ainda subiu quatro colocações no funcionamento da máquina pública, ocupando agora o 7º lugar no país, e obteve nota máxima no combate ao desmatamento ilegal.





Londrina completa o pódio estadual entre os municípios mais competitivos do Paraná. Em 39º lugar no ranking geral, o município é líder nacional no pilar funcionamento da máquina pública após superar outros 11 concorrentes em relação à edição passada. Entre os indicadores que compõem o pilar, Londrina também é o município com melhor indicadores de qualificação dos servidores e em transparência municipal.

Logo na sequência aparece Paranavaí, considerado o 41º município mais competitivo do Brasil (17 posições acima de 2024), com amplo destaque para a qualidade da educação. Neste pilar, a cidade é agora vice-líder nacional após subir 9 posições em relação ao ano passado. Entre os indicadores, ela é a segunda no Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental e nona nos anos finais do ensino fundamental, além de liderar o indicador de matriculados no ensino superior, que integra o pilar capital humano.





Em 42º lugar, Francisco Beltrão, na região Sudoeste, teve como principal destaque o pilar de funcionamento da máquina pública. Os indicadores que mais pesaram no bom desempenho foram o custo da função legislativa, considerado o sexto melhor do país, e o custo da função administrativa, o nono mais baixo do ranking em termos proporcionais.

Pato Branco foi outro município influenciado positivamente pela qualidade da educação, pilar em que figura em 3º no patamar nacional, 36 posições acima do ranking de 2024. A cidade do Sudoeste, que é a 64ª na listagem geral, obteve a terceira melhor nota no indicador do IDEB no ensino médio, a sexta no Ideb dos primeiros anos do ensino fundamental e a nona nos últimos anos do ensino fundamental.





Evolução

O comparativo entre os rankings de 2024 e 2025, o município paranaense que mais melhorou o seu desempenho foi São José dos Pinhais. A cidade da Região Metropolitana de Curitiba subiu 64 posições no ranking geral – de 120º para 56º lugar – influenciada sobretudo pela melhoria no pilar qualidade da saúde, no qual subiu 203 colocações.





São José dos Pinhais lidera agora o indicador de mortalidade materna do ranking, superando outros 375 municípios que estavam à frente no ano passado. Isso significa que a cidade oferece condições adequadas de acompanhamento pré-natal, parto seguro e cuidados no pós-parto, garantindo mais proteção à vida das mães e dos recém-nascidos.

Outros municípios paranaenses que subiram no ranking geral foram Ponta Grossa (+5, em 82º), Campo Largo (+32, em 105º), Apucarana (+17, em 119º), Arapongas (+26, em 168º) e Fazenda Rio Grande (+2, em 177º).





Segundo o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, os novos números confirmam que as políticas públicas adotadas pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras, têm surtido o efeito desejado.

“Curitiba e Maringá se destacam na competitividade econômica, enquanto Londrina tem nível de excelência em eficiência da máquina pública. Além disso, sete dos 20 municípios com melhor Qualidade de Educação são do Paraná, com destaque para Paranavaí e Pato Branco. Os números mostram que a agenda municipalista faz com que o Estado avance desde a base da educação até a geração de riqueza, com cada vez mais dinamismo econômico”, avalia Silva.





Ranking

Os Rankings de Competitividade dos Estados e dos Municípios são elaborados pelo Centro de Liderança Pública, em parceria com a consultoria Tendências, a Gove e a Seall. A classificação é feita a partir da análise de 100 indicadores, distribuídos em eixos estratégicos nas áreas de infraestrutura, sustentabilidade social e ambiental, inovação, capital humano, além da segurança pública, educação, e a eficiência da máquina pública. No site oficial, é possível consultar os dados completos.





Confira a classificação geral dos municípios paranaenses no Ranking de Competitividades dos Municípios 2025:





Curitiba – 5º





Maringá – 7º





Londrina – 39º





Paranavaí – 40º





Francisco Beltrão – 41º





Pinhais – 45º





São José dos Pinhais – 56º





Pato Branco – 64º





Campo Mourão – 66º





Cascavel – 70º





Ponta Grossa – 82º





Araucária – 86º





Toledo – 92º





Campo Largo – 105º





Apucarana – 119º





Umuarama – 136º





Foz do Iguaçu – 162º





Cianorte – 164º





Arapongas – 168º





Fazenda Rio Grande – 177º





Cambé – 203º





Guarapuava – 208º





Colombo – 235º





Piraquara – 241º





Paranaguá – 254º





Almirante Tamandaré – 319º





Sarandi – 381º









