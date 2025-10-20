Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Indústria em destaque

Paraná tem 26,1 mil vagas de emprego nas Agências do Trabalhador

Redação Bonde com AEN-PR
20 out 2025 às 08:31

Compartilhar notícia

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Paraná inicia a penúltima semana de outubro com 26.123 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados da Rede Sine. As principais funções com oportunidades abertas são para alimentador de linha de produção (6.999), abatedor (1.145), auxiliar nos serviços de alimentação (1.006) e operador de caixa (966). Essas vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e estão disponíveis em praticamente todas as regionais do estado. 


Entre os destaques locais, Cascavel lidera o ranking em volume de vagas com 6.542 vagas, seguida de Curitiba e Região Metropolitana (4.870), Campo Mourão (3.587), Londrina (2.384), Foz do Iguaçu (2.592) e Pato Branco (1.708). As regionais de Maringá (1.354), Umuarama (1.059), Guarapuava (790) e Paranaguá (516) também registram alta no número de oportunidades. 

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


A Região Metropolitana soma 4.870 vagas, especialmente nos setores de indústria, comércio e serviços, impulsionados pelo crescimento das contratações sazonais de fim de ano. A Agência Central de Curitiba concentra 822 vagas, com destaque para faxineiro (78), auxiliar nos serviços de alimentação (72), atendente de lojas e mercados (57) e vendedor do comércio varejista (56).  


Além das vagas operacionais e administrativas, a plataforma Master Job, em Curitiba e na Região Metropolitana, oferece 42 oportunidades para profissionais técnicos e de nível superior, além de sete vagas de estágio em áreas como engenharia, marketing, administração, direito e saúde. As funções mais procuradas incluem técnico em enfermagem, analista de mídias sociais, eletricista, coordenador pedagógico e técnico em segurança do trabalho. 

Publicidade


Para o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o volume de oportunidades reforça o momento de confiança do setor produtivo e a eficácia das políticas públicas de empregabilidade implementadas pelo Governo do Estado. 


“O Paraná tem mantido um ritmo sólido de crescimento na geração de empregos formais. O número de vagas abertas nas Agências do Trabalhador mostra a força da nossa economia e o resultado de um trabalho conjunto entre o estado, as empresas e os municípios. Seguimos investindo em qualificação e intermediação para garantir que mais paranaenses tenham acesso a um emprego formal e de qualidade”, diz. 

Publicidade


Interessados em trabalhar no Verão Maior Paraná têm até o dia 29 de outubro para se inscrever

As Agências do Trabalhador oferecem, além da intermediação de vagas, serviços gratuitos como emissão de carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, orientações profissionais e encaminhamentos para cursos de qualificação. 

Publicidade


Confira as regionais e os maiores volumes de vagas:


Campo Mourão - alimentador de linha de produção - 1.350

Publicidade


Cascavel - alimentador de linha de produção - 2.158


Curitiba - alimentador de linha de produção - 505

Publicidade


Foz do Iguaçu - alimentador de linha de produção - 782


Jacarezinho - costureiro na confecção em série - 101

Publicidade


Guarapuava - alimentador de linha de produção - 137


Londrina - alimentador de linha de produção - 535


Maringá - alimentador de linha de produção - 445


Paranaguá - faxineiro - 61


Pato Branco -  alimentador de linha de produção - 526


Ponta Grossa - alimentador de linha de produção - 22


Umuarama - alimentador de linha de produção - 510


Capacitação em Foz do Iguaçu

Para melhorar cada vez mais o atendimento das Agências do Trabalhador, o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, realiza nos dias 5 e 6 de novembro de 2025, no Rafain Palace Hotel, em Foz do Iguaçu, o Capacita Sine Paraná, o maior encontro estadual voltado à formação, integração e valorização dos profissionais que atuam na rede pública de intermediação de mão de obra. 

Cadastre-se em nossa newsletter


O encontro reunirá gerentes das Agências do Trabalhador, agentes de intermediação de mão de obra, agentes de seguro-desemprego, chefes dos NRTs, prefeitos e secretários municipais de Trabalho, além de autoridades estaduais e federais. O evento estadual foi precedido por eventos regionais de capacitação, realizados em todo o estado, ao longo do ano.


vagas de emprego vagas de emprego no Paraná Agência do Trabalhador oportunidades de trabalho
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas