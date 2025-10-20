Paraná tem 26,1 mil vagas de emprego nas Agências do Trabalhador

O Paraná inicia a penúltima semana de outubro com 26.123 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados da Rede Sine. As principais funções com oportunidades abertas são para alimentador de linha de produção (6.999), abatedor (1.145), auxiliar nos serviços de alimentação (1.006) e operador de caixa (966). Essas vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e estão disponíveis em praticamente todas as regionais do estado.





Entre os destaques locais, Cascavel lidera o ranking em volume de vagas com 6.542 vagas, seguida de Curitiba e Região Metropolitana (4.870), Campo Mourão (3.587), Londrina (2.384), Foz do Iguaçu (2.592) e Pato Branco (1.708). As regionais de Maringá (1.354), Umuarama (1.059), Guarapuava (790) e Paranaguá (516) também registram alta no número de oportunidades.

A Região Metropolitana soma 4.870 vagas, especialmente nos setores de indústria, comércio e serviços, impulsionados pelo crescimento das contratações sazonais de fim de ano. A Agência Central de Curitiba concentra 822 vagas, com destaque para faxineiro (78), auxiliar nos serviços de alimentação (72), atendente de lojas e mercados (57) e vendedor do comércio varejista (56).





Além das vagas operacionais e administrativas, a plataforma Master Job, em Curitiba e na Região Metropolitana, oferece 42 oportunidades para profissionais técnicos e de nível superior, além de sete vagas de estágio em áreas como engenharia, marketing, administração, direito e saúde. As funções mais procuradas incluem técnico em enfermagem, analista de mídias sociais, eletricista, coordenador pedagógico e técnico em segurança do trabalho.

Para o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o volume de oportunidades reforça o momento de confiança do setor produtivo e a eficácia das políticas públicas de empregabilidade implementadas pelo Governo do Estado.





“O Paraná tem mantido um ritmo sólido de crescimento na geração de empregos formais. O número de vagas abertas nas Agências do Trabalhador mostra a força da nossa economia e o resultado de um trabalho conjunto entre o estado, as empresas e os municípios. Seguimos investindo em qualificação e intermediação para garantir que mais paranaenses tenham acesso a um emprego formal e de qualidade”, diz.

Interessados em trabalhar no Verão Maior Paraná têm até o dia 29 de outubro para se inscrever

As Agências do Trabalhador oferecem, além da intermediação de vagas, serviços gratuitos como emissão de carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, orientações profissionais e encaminhamentos para cursos de qualificação.

Confira as regionais e os maiores volumes de vagas:





Campo Mourão - alimentador de linha de produção - 1.350

Cascavel - alimentador de linha de produção - 2.158





Curitiba - alimentador de linha de produção - 505

Foz do Iguaçu - alimentador de linha de produção - 782





Jacarezinho - costureiro na confecção em série - 101

Guarapuava - alimentador de linha de produção - 137





Londrina - alimentador de linha de produção - 535





Maringá - alimentador de linha de produção - 445





Paranaguá - faxineiro - 61





Pato Branco - alimentador de linha de produção - 526





Ponta Grossa - alimentador de linha de produção - 22





Umuarama - alimentador de linha de produção - 510





Capacitação em Foz do Iguaçu

Para melhorar cada vez mais o atendimento das Agências do Trabalhador, o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, realiza nos dias 5 e 6 de novembro de 2025, no Rafain Palace Hotel, em Foz do Iguaçu, o Capacita Sine Paraná, o maior encontro estadual voltado à formação, integração e valorização dos profissionais que atuam na rede pública de intermediação de mão de obra.

O encontro reunirá gerentes das Agências do Trabalhador, agentes de intermediação de mão de obra, agentes de seguro-desemprego, chefes dos NRTs, prefeitos e secretários municipais de Trabalho, além de autoridades estaduais e federais. O evento estadual foi precedido por eventos regionais de capacitação, realizados em todo o estado, ao longo do ano.



