Paraná tem 700 vagas abertas para capacitação de jovens para o mercado de trabalho

O Instituto Coca-Cola Brasil anunciou a abertura de 700 vagas para sua capacitação gratuita de jovens para o mercado de trabalho no Paraná ainda em 2024. O programa Coletivo Online é direcionado para o público com idade entre 16 e 29 anos, que já concluiu ou está em fase de conclusão do Ensino Médio.





Após a formação – que será totalmente online –, os alunos terão a oportunidade de garantir uma vaga de emprego em uma das mais de 400 empresas parceiras do projeto. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.





As videoaulas do Coletivo Online são disponibilizadas via WhatsApp. São 12 aulas que podem ser assistidas de acordo com o ritmo de cada participante. O objetivo é auxiliar os estudantes a entender o mercado de trabalho e dar dicas sobre como elaborar currículo, se comportar em entrevista e se organizar profissional e financeiramente. Ao final da capacitação, os alunos recebem um certificado e a oportunidade de se cadastrar em uma comunidade que oferece vagas exclusivas para os concluintes.

Segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), dos jovens que estão desocupados, 51% são mulheres e 65% negros. Diante desse cenário, o curso do Instituto Coca-Cola Brasil, além de ter como foco jovens em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, também prioriza mulheres e negros, buscando o empoderamento dessa geração.