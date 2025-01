Visando mais segurança, Paraná pretende fechar 2025 com 3 mil barragens vistoriadas

O projeto de vistoriar barragens com lâminas d' água superior a 10 mil metros quadrados pretende alcançar a marca de três mil vistorias até o final de 2025. A primeira fase, de 2023, alcançou 800 empreendimentos, já a segunda etapa, finalizada ano passado, inspecionou outros 1.600 complexos.





O levantamento tem como objetivo promover o reconhecimento das barragens do Paraná por meio de visitas técnicas para identificar, coletar e cadastrar informações sobre os empreendimentos utilizados para acumulação de água ou de resíduos industriais e agrícolas. Após a conclusão das visitas técnicas, essas barragens serão classificadas quanto à CRI (Categoria de Risco) e DPA (Dano Potencial Associado).





Em seguida, os equipamentos são integrados em uma matriz que define a classificação geral da estrutura, e, consequentemente, quais documentos o empreendedor deve apresentar para regularizar a situação junto ao IAT (Instituto Água e Terra), com as ações para melhorias em relação à segurança do espaço e procedimentos que devem ser adotados para evitar potenciais riscos.





“Ao finalizar as visitas técnicas e coletar todas as informações necessárias para classificá-las, o IAT irá intensificar os esforços para que os empreendedores efetuem a regularização da documentação exigida por lei, além de otimizar o monitoramento futuro. A intenção é que as barragens paranaenses continuem a oferecer todos os benefícios esperados sem apresentar riscos à população”, acrescenta o engenheiro florestal da equipe de segurança de barragens do IAT, Adilson Wandembruck.





As vistorias de campo das 400 barragens desta nova fase já foram iniciadas e devem ser finalizadas até maio. Já a análise técnica, incluindo a classificação de risco e simulações de possíveis inundações será concluída até novembro.