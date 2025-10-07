Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Incentivo público

Paraná vai isentar imposto de energia elétrica para hospitais do SUS

Redação Bonde com AEN-PR
07 out 2025 às 18:49

Compartilhar notícia

Foto: Geraldo Bubniak/AEN
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Governo do Paraná vai isentar o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) da energia elétrica fornecida para hospitais que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Estado. A medida, regulamentada pelo Decreto nº 11.401, foi encaminhada nesta terça-feira (07) à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) para ser homologada e ganhar caráter definitivo de lei.


De acordo com o texto, o benefício valerá até o final de abril de 2026 e engloba todos os hospitais integrantes do SUS, sejam eles classificados como entidade beneficente de assistência social ou mantidos por municípios ou consórcios intermunicipais de saúde.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Como explica o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, essa é uma medida que vai impactar positivamente não apenas os hospitais de todo o Paraná, mas também a população que utiliza os serviços do SUS. “A isenção do ICMS sobre a energia elétrica vai representar uma economia significativa no custeio desses hospitais. Com esse imposto a menos, sobra recurso para ser destinado a outras áreas igualmente fundamentais no atendimento à população”, diz.


Para isso, o decreto traz um dispositivo que garante que essa isenção seja de fato repassada aos hospitais. Como o ICMS é cobrado das fornecedoras de energia elétrica, o texto determina que o benefício esteja condicionado à transferência desse desconto às unidades SUS na forma de desconto equivalente ao imposto dispensado. 

Cadastre-se em nossa newsletter


Por outro lado, para usufruir do benefício, os hospitais precisarão entrar em contato com as fornecedoras de energia, comprovando que se enquadram nos critérios da lei.

hospitais sus ICMS energia eletrica Paraná
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas