Em Foz do Iguaçu

Paraná vai sediar discussões nacionais sobre emprego e renda em novembro

Redação Bonde com AEN-PR
28 out 2025 às 16:17

Foto: Divulgação/SETR-PR
O Paraná será o centro das discussões nacionais sobre políticas públicas de emprego e renda com a realização da 147ª Assembleia Geral Ordinária do Fonset (Fórum Nacional de Secretários do Trabalho). O encontro acontecerá no dia 7 de novembro, em Foz do Iguaçu, e integra a programação do “Protagonistas do Trabalho”, evento estadual que ocorre de 5 a 7 de novembro, reunindo representantes das Agências do Trabalhador de todo o Estado.


Durante a programação, prefeitos, vereadores, secretários municipais, chefes dos NRTs (Núcleos Regionais do Trabalho), gerentes, atendentes de intermediação de mão de obra e seguro-desemprego das Agências do Trabalhador vão participar de palestras, painéis temáticos e atividades voltadas à capacitação técnica, integração institucional e fortalecimento das políticas públicas de trabalho, emprego e renda.

Entre os convidados e palestrantes estarão autoridades do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), OIM (Organização Internacional para as Migrações), Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) e Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, além de gestores estaduais que compartilharão boas práticas e experiências de gestão da rede Sine em seus estados.


Na programação, estão previstos debates sobre temas como políticas públicas de empregabilidade, qualificação profissional, seguro-desemprego, abono salarial e o papel do Sistema Público de Emprego como vetor de desenvolvimento local. O encerramento do evento será marcado pela realização da 147ª Assembleia Geral Ordinária do Fonset, que reunirá secretários do trabalho de todo o país para deliberações administrativas e discussão de diretrizes nacionais do setor.

De acordo com Do Carmo, secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, sediar o evento é um reconhecimento ao trabalho realizado pelo Estado na modernização e expansão da rede de atendimento ao trabalhador. 


“É uma honra para o Paraná sediar a Assembleia do Fonset, evento que coloca o nosso Estado no centro das discussões sobre políticas públicas de trabalho e renda. Esses encontros fortalecem a integração entre gestores, ampliam o diálogo com o governo federal e reafirmam o compromisso do Paraná em oferecer um atendimento cada vez mais eficiente ao trabalhador e ao empregador”, afirmou.

CAPACITAÇÕES NO PARANÁ

As capacitações para as Agências do Trabalhador no Paraná antecederam o grande encontro estadual e foram realizadas em oito etapas presenciais, abrangendo as 12 regionais do Estado: Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, Guarapuava, Campo Mourão, Londrina, Maringá, Umuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu, Jacarezinho e Pato Branco. 


O objetivo foi padronizar procedimentos, atualizar práticas de atendimento e fortalecer o trabalho integrado entre as equipes das Agências do Trabalhador, preparando os servidores para o evento final do Protagonistas do Trabalho. 

O ciclo de capacitações começou em Curitiba, no dia 8 de julho, com a participação das regionais de Curitiba e Paranaguá. Na sequência, foram realizadas edições em Curitiba (5 de agosto) para Ponta Grossa e Guarapuava; Maringá (14 de agosto), reunindo Campo Mourão, Londrina, Maringá e Umuarama; Cascavel (2 de setembro); Foz do Iguaçu (7 de outubro); e Jacarezinho (15 de outubro). A última etapa acontecerá por videoconferência para a regional de Pato Branco, no dia 29 de outubro.

