Paranaense está em grupo de refugiados da Ucrânia resgatados pela FAB

O paranaense Murilo Koefender Maia, que fugiu da guerra na Ucrânia, está entre os brasileiros resgatados pelo avião da FAB Força Aérea Brasileira (FAB) e que está a caminho do Brasil. "Para conseguir integrar esse voo da FAB, meu professor mandou mensagem para a embaixada, para nos inscrever no voo de repatriação. Nós estamos bem e estamos tranquilos que em breve faremos nosso embarque", destacou o jogador de futebol. "

"Infelizmente não encontrei nenhuma equipe no período que fiquei lá, fiz somente uma pré-temporada que foi interrompida pelo conflito. Fiquei quase um mês. Cheguei dia 6 e fugi dia 24", ressaltou Maia.



Ele reportou sobre a sua expectativa em relação ao voo. "Está sendo tranquilo, ficamos desde o dia 4 num hotel e estamos seguindo para o embarque em breve."





Ele explicou que o momento mais tenso em toda essa trajetória foi a fuga. "A parte mais difícil foi a travessia a pé com minha mala com as rodinhas quebradas e a noite, manhã e tarde que passamos no frio para tentar atravessar a fronteira no meio da multidão e em seguida nossa dificuldade para encontrar uma estadia em um local apropriado."