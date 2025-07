Parque de Maringá recebe exposição com réplica do primeiro dinossauro do Paraná

O Parque do Ingá, em Maringá (Noroeste) receberá no domingo (27) a réplica do Vespersaurus paranaensis, o primeiro dinossauro do Paraná. A comunidade poderá conhecer de perto a réplica do fóssil que foi encontrado no sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste, a 150 km de Maringá. Além disso, haverá oficina para crianças de pintura com réplica de fósseis e exposição de projetos ambientais do IAM (Instituto Ambiental de Maringá). As atividades serão realizadas das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.





A iniciativa faz parte do projeto ‘Educação Geocientífica em Ação: Contribuição ao Projeto de Geoparque Caiuá’ e que tem como objetivo sensibilizar a comunidade sobre a importância da conservação do patrimônio paleontológico e geológico.

Durante a oficina, que será realizada por alunos do curso de Geografia da UEM (Universidade Estadual de Maringá), as crianças poderão aprender de forma lúdica sobre fósseis e extinção e pintar réplicas. Os participantes vão personalizar as réplicas enquanto aprendem curiosidades sobre as espécies e os períodos geológicos aos quais pertencem. Para participar da oficina, é necessário realizar inscrição previamente (clique aqui para acessar o formulário de inscrição). Serão disponibilizadas 30 vagas para o período da manhã e 30 vagas para o período da tarde voltadas para crianças de 5 a 10 anos.





Além da oficina, o Geoparque Caiuá promoverá exposição com uma réplica do Vespersaurus e de produtos turísticos de Cruzeiro do Oeste. “Ficamos muito felizes em receber essas atividades no Parque do Ingá, que consolida mais uma vez o seu papel como laboratório vivo. A ação atrai visitantes para o Parque e estimula o interesse das crianças e adultos por temas ambientais”, destacou o diretor-presidente do IAM, José Roberto Behrend. Ele destaca que a equipe do IAM participará da programação, com projetos sustentáveis de compostagem doméstica e de abelhas nativas sem ferrão.

Sobre o Vespersaurus





O Vespersaurus paranaensis foi um predador que habitou as terras paranaenses e nomeado em referência ao termo latino "vesper" (que significa "noite") e ao sufixo "saurus" (que significa "lagarto"). Este dinossauro, que poderia atingir até 1,5 metro de comprimento, é um marco na paleontologia da região e se destaca pelas características únicas. A descoberta foi anunciada em 2019.





No sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste, foram encontrados fósseis que revelam a diversidade de vida que existia há milhões de anos. A região, que hoje compreende o município de Cruzeiro do Oeste, fazia parte de um grande deserto batizado de Deserto do Caiuá. Entre os achados, destaca-se o Caiuajara dobruskii, um pterossauro que, assim como o Vespersaurus paranaensis, faz parte da rica herança da região.