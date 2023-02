Parques, museus e órgãos estaduais: confira o que abre e o que fecha no Carnaval

Os órgãos, empresas e instituições do Governo do Estado cumprem período de recesso de segunda (20) a quarta-feira (22), até as 14 horas, com escala especial.





Serviços essenciais que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia, atenderão normalmente. Os museus e diversos parques estaduais estarão abertos ao público e são alternativas de lazer à folia.

Veja abaixo o horário de funcionamento de órgãos públicos estaduais:





HOSPITAIS DO ESTADO

Atendimento normal todos os dias.





SEGURANÇA PÚBLICA

Todas as Delegacias do Estado funcionam em regime de plantão de sábado a terça-feira (18 a 21). As unidades administrativas estarão fechadas no período. O expediente integral retorna na quarta-feira (22).





Os serviços disponíveis no aplicativo 190 PR, o telefone 190 para a Polícia Militar e 193 para o Corpo de Bombeiros estarão disponíveis 24 horas por dia.

ATENDIMENTO À MULHER





O CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher) em Situação de Violência estará fechado na segunda (20) e terça-feira (21), com retorno das atividades presenciais na quarta-feira (22).

No site da Secretaria da Justiça e Cidadania é possível conferir detalhes sobre os serviços ofertados e outras formas de contato telefônico para casos de emergência.





CEASA

As Ceasas do Estado atendem normalmente na segunda (20) e quarta-feira (22). Na terça-feira (21), apenas a Ceasa de Maringá estará aberta. As outras quatro unidades no Paraná, em Curitiba, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, estarão com seus mercados fechados. A administração central da Ceasa Paraná, em Curitiba, fica em recesso nos dias 20 e 21, voltando a atender no dia 22 a partir das 13h.





COMPAGAS

Não haverá expediente entre segunda (20) e quarta-feira (22), período em que a agência de atendimento presencial também estará fechada.







COPEL





As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham na segunda (20) e terça-feira (21). Já na quarta (22), o atendimento será retomado no período da tarde, exceto para as unidades que rotineiramente só abrem pela manhã.







DETRAN





Não haverá expediente nas unidades de Ciretrans de todo o Estado de segunda (20) a quarta-feira (22). As atividades retornam na quinta (23), das 8h às 14h. O Detran Paraná lembra a possibilidade de acesso ao novo portal para diversos serviços personalizados, assim como pelo aplicativo Detran Inteligente e pelo 0800 643 73 73.







FARMÁCIAS DO PARANÁ





A Sesa informa que todas as farmácias das 22 regionais de Saúde e do CPM (Centro Psiquiátrico Metropolitano) estarão fechadas nos dias 20 (segunda), 21 (terça) e 22 (período da manhã).





HEMEPAR





No Carnaval, o Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) reforça a importância da doação de sangue. As unidades terão a seguinte escala de funcionamento:





Apucarana – aberto todos os dias.





Cornélio Procópio – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).





Irati – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).





Ivaiporã – aberto todos os dias.





Jacarezinho – fechado na segunda (20) e terça-feira (21).





Maringá – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).





Londrina – fechado na segunda (20) e terça-feira (21). Aberto na quarta (22).





MUSEUS





Os museus do Estado na Capital estarão abertos durante todo o Carnaval com inúmeras exposições para moradores e turistas.







PARQUES ESTADUAIS





A maioria dos parques estaduais estarão abertos durante todo o Carnaval.

Os únicos que permanecerão fechados são o Parque Estadual de Ibicatu, Parque Estadual Mata dos Godoy, Parque Estadual de Ibiporã, Parque Estadual de Campinhos e a Estação Ecológica do Caiuá. Confira mais informações sobre cada parque estadual no site do Instituto Água e Terra.





PROCON





O Procon-PR (Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor) não terá atendimento ao público de forma presencial na segunda (20) e terça-feira (21), com retorno das atividades na quarta-feira (22) a partir das 14h. O atendimento online pode ser feito pelo site do Procon.





SANEPAR





As Centrais de Relacionamento da Sanepar ficam fechadas na segunda (20) e terça-feira (21) e voltam a atender a partir de quarta-feira (22), às 13h30.





No Litoral, as Centrais de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná estarão abertas no sábado (18), das 9h às 15h. O atendimento pelo telefone 0800 200 0115 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.