Passageiro é flagrado com 197 garrafas de vinho em ônibus na PR-986 em Rolândia

Um passageiro foi flagrado com 197 garrafas de vinho em um ônibus na PR-986 em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) na madrugada de sábado (16).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a apreensão ocorreu por volta das 23h30, no quilômetro 9 da rodovia. Foi abordado um veículo que fazia a linha Toledo (Oeste) a São Paulo-SP. Foram encontradas sete malas contendo as bebidas, pertencentes ao passageiro identificado como G.S.S., que disse estar viajando no lugar de outra pessoa devido a um imprevisto. Ao ser questionado, o passageiro relatou que ganharia R$ 250 para entregar as bebidas em São Paulo-SP.





As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas ao pátio da Receita Federal de Londrina.