Pedestre morre atropelado por caminhão na BR-369 em Cambé

Um pedestre morreu atropelado na noite desta segunda-feira (25), na BR-369 em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima tentou atravessar a rodovia em local inapropriado - sem faixa de pedestres -, a cerca de 400 metros de uma passarela própria para a travessia. Ao cruzar a pista, o pedestre foi atingido por um caminhão que seguia no sentido Cambé a Londrina.

Ainda segundo a PRF, a vítima caiu no chão desacordada e chegou a ser atendida pelas equipes de socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Até o encerramento do plantão desta segunda, o corpo ainda não havia sido identificado.





Estiveram no local do acidente equipes da Polícia Científica e do IML (Instituo Médico-Legal) de Londrina, além da PRF, que vai confeccionar o boletim de acidente de trânsito.