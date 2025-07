Polícia Militar salva bebê que estava sem respirar em Sarandi

Uma equipe da PM (Polícia Militar) do Paraná salvou uma criança que estava se engasgando na tarde de quinta-feira (3), em Sarandi (Noroeste). O que começou como um chamado de emergência terminou com o salvamento de um bebê de cinco meses, que já estava sem respirar.





A equipe foi acionada para o endereço e, ao chegar, deparou-se com a criança nos braços da família, desacordada. Percebendo que a situação era grave, os policiais assumiram a frente do socorro.

Um dos militares iniciou a manobra de Heimlich, técnica específica para desobstruir as vias aéreas.





A ação rápida e a técnica foram fundamentais para o salvamento da criança. O bebê conseguiu expelir o objeto e voltou a respirar. Para garantir a segurança da criança, a equipe policial a encaminhou imediatamente para uma unidade de saúde, onde ela recebeu atendimento médico e foi constatado que estava fora de perigo e sem sequelas.

