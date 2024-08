Polícia Científica do Paraná reforça atendimento às famílias das vítimas em Cascavel

A Polícia Científica do Paraná vai auxiliar a Polícia Científica de São Paulo com a coleta de dados e de amostras de DNA dos familiares das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP), que faz parte do protocolo de DVI (Identificação de Vítimas de Desastres), já acionado. A aeronave, que saiu do aeroporto de Cascavel (Oeste) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP), tinha 62 pessoas a bordo.





Em Cascavel, foi disponibilizada uma rede de atendimento às famílias das vítimas. Os policiais científicos otimizam o repasse e a coleta de informações, incluindo amostras de perfil genético, além de documentações odontológicas e médicas. As coletas de DNA com swab oral já começaram a ser feitas. Já foram atendidas 23 famílias.

Foram deslocados servidores que trabalham com antropologia forense de Foz do Iguaçu (Oeste) para Cascavel para ajudar nos trabalhos. Eles estão na sede da Polícia Científica e em um hotel de Cascavel.





A Polícia Científica ainda emitiu um pedido para familiares levarem documento de identificação pessoal da vítima, com numeração e se possível original/fotocópia; documentos odontológicos com registros de imagem (radiografias, tomografias e fotos dos dentes) ou fichas de tratamento odontológico; documentos médicos (radiografias, relatórios de cirurgias); e fotografias e vídeos recentes que demonstrem características físicas, como presença de tatuagem.

"Nos solidarizamos com as famílias das vítimas e colocamos toda a nossa estrutura à disposição do Governo de São Paulo para auxiliar no que for preciso nesse momento. Nossos profissionais vão trabalhar para ajudar a população de Cascavel", pontuou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.





LUTO

O governador Ratinho Junior (PSD) esteve em Vinhedo e prestou solidariedade às famílias das vítimas. Ele decretou luto oficial de três dias. Oito servidores do Estado faleceram no acidente.





“É um dia triste. Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo por não estar dentro da normalidade. Ainda há pouca informação sobre as vítimas que estavam no avião, mas quero deixar minha solidariedade às famílias”, disse Ratinho Junior. "O povo do Paraná abraça a cidade de Cascavel. Que Deus conforte amigos e familiares das vítimas desse trágico acidente. Estamos colocando todas as nossas forças à disposição para ajudar".





ACIDENTE





O avião com 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 pessoas a bordo, caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo (SP). Conforme a companhia aérea, as vítimas estavam em um avião turboélice, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel às 11h58. Conforme a FAB (Força Aérea Brasileira), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20, mas a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas da torre de São Paulo.