Caso ocorreu em setembro

Polícia Civil conclui investigação sobre dois assaltos a residências em Ibiporã

Redação Bonde com Polícia Civil
21 out 2025 às 16:47

Foto: Divulgação / PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) concluiu as investigações referentes a dois furtos qualificados ocorridos em residências de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), situadas nos bairros Cinquentenário e Vila Romana. Os crimes foram praticados no dia 22 de setembro, durante o período diurno, quando as vítimas estavam ausentes, apresentando modus operandi idêntico.


Em um dos imóveis, os autores arrombaram o portão e a janela do quarto, revirando os cômodos e furtando duas correntes de ouro avaliadas em cerca de R$ 8 mil, além de relógios e semijoias. No outro caso, os criminosos danificaram o motor do portão eletrônico e a tranca da janela, subtraindo joias e semijoias diversas, causando prejuízo estimado em R$ 5 mil.

Por meio da análise de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar um dos autores, indivíduo já conhecido pela prática de crimes patrimoniais e que atualmente encontra-se preso por outro processo. Apesar disso, a Polícia Civil requisitou pela prisão preventiva também neste inquérito, diante da gravidade dos fatos e da reiteração, medida considerada essencial para garantir a ordem pública e evitar novas ações criminosas.


O segundo envolvido ainda não foi identificado, e as investigações prosseguem para sua localização. As imagens demonstram dois indivíduos agindo de forma coordenada, indicando planejamento prévio e divisão de tarefas.


O veículo utilizado nos crimes, um Citroën C4 preto, foi identificado e vinculado aos autores após ser flagrado por câmeras de monitoramento trafegando por Ibiporã nos horários próximos aos furtos.

A Polícia Civil solicita o apoio da população para auxiliar na identificação do segundo autor. Informações podem ser repassadas de forma anônima e segura pelos telefones 3258-2004 ou 181, garantindo sigilo absoluto da identidade do informante.

