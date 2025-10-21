Polícia Civil conclui investigação sobre dois assaltos a residências em Ibiporã

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Em um dos imóveis, os autores arrombaram o portão e a janela do quarto, revirando os cômodos e furtando duas correntes de ouro avaliadas em cerca de R$ 8 mil, além de relógios e semijoias. No outro caso, os criminosos danificaram o motor do portão eletrônico e a tranca da janela, subtraindo joias e semijoias diversas, causando prejuízo estimado em R$ 5 mil.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) concluiu as investigações referentes a dois furtos qualificados ocorridos em residências de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), situadas nos bairros Cinquentenário e Vila Romana. Os crimes foram praticados no dia 22 de setembro, durante o período diurno, quando as vítimas estavam ausentes, apresentando modus operandi idêntico.





Por meio da análise de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar um dos autores, indivíduo já conhecido pela prática de crimes patrimoniais e que atualmente encontra-se preso por outro processo. Apesar disso, a Polícia Civil requisitou pela prisão preventiva também neste inquérito, diante da gravidade dos fatos e da reiteração, medida considerada essencial para garantir a ordem pública e evitar novas ações criminosas.





O segundo envolvido ainda não foi identificado, e as investigações prosseguem para sua localização. As imagens demonstram dois indivíduos agindo de forma coordenada, indicando planejamento prévio e divisão de tarefas.





O veículo utilizado nos crimes, um Citroën C4 preto, foi identificado e vinculado aos autores após ser flagrado por câmeras de monitoramento trafegando por Ibiporã nos horários próximos aos furtos.

A Polícia Civil solicita o apoio da população para auxiliar na identificação do segundo autor. Informações podem ser repassadas de forma anônima e segura pelos telefones 3258-2004 ou 181, garantindo sigilo absoluto da identidade do informante.