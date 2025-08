Polícia Civil do Paraná deflagra operação contra empresas de emplacamento ligadas a fraudes veiculares

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas na manhã desta terça-feira (05) para cumprir 14 mandados de busca e apreensão em 11 empresas emplacadoras de veículos. A ação acontece simultaneamente em Curitiba, Piraquara, Colombo, Campina Grande do Sul, Pinhais, Fazenda Rio Grande e Guaratuba, no Paraná, além de São Paulo e Santo André, no estado de São Paulo.





A ação conta com o apoio técnico dos Departamentos de Trânsito do Estado do Paraná e de São Paulo para o cumprimento das ordens judiciais, especialmente na verificação da regularidade cadastral das emplacadoras e no cruzamento de dados relativos à emissão de placas padrão Mercosul.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As buscas têm como objetivo recolher documentos, mídias e outros elementos de prova que demonstrem a participação de proprietários, sócios ou funcionários dessas empresas no esquema criminoso que favorece a atuação de grupos especializados em furto, roubo e revenda de veículos adulterados.





Com o material apreendido, a polícia aprofundará a análise para definir as responsabilidades individuais e identificar eventuais vínculos com organizações criminosas atuantes na região.

Publicidade





A investigação teve início em agosto de 2024, quando veículos apreendidos com sinais identificadores adulterados passaram a ser analisados pela polícia. A perícia técnica revelou que diversos desses automóveis e motocicletas eram, na verdade, produtos de furto ou roubo.





Durante as apurações, os policiais civis rastrearam a origem das placas padrão Mercosul aplicadas nos veículos ilícitos, chegando até empresas emplacadoras responsáveis pela estampagem.

Publicidade





"Das 11 empresas investigadas, oito pertencem, formal ou informalmente, a membros de uma mesma família, o que reforça a suspeita da existência de uma estrutura organizada voltada ao suporte logístico do crime”, destaca a delegada Anna Karyne Turbay.









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.