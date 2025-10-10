Pesquisar

Durante três dias

Polícia Civil incinera 24 toneladas de produtos falsificados em Maringá

Redação Bonde com Polícia Civil
10 out 2025 às 16:28

Foto: PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) destruiu aproximadamente 24 toneladas de produtos falsificados durante uma ação realizada entre terça (7) e quinta-feira (9), em Maringá (Noroeste). Um produto falsificado, também conhecido como contrafeito, é uma imitação de um produto genuíno que utiliza uma marca ou logotipo idêntico ou parecido sem autorização.


Conforme o delegado da PCPR Mateus De Bona Ganzer, os produtos estavam em um dos barracões utilizados por um grupo criminoso, o qual foi objeto de busca e apreensão no mês passado.

Considerando o alto volume de produtos, a autoridade policial requereu imediatamente a destruição dos itens com o objetivo de garantir a segurança da custódia e a agilidade na destruição da carga, evitando que o material fosse utilizado pelos criminosos para continuar cometendo falsificações.


Devido a grande quantidade de material, a ação durou 3 dias. A destruição ocorreu em conformidade com os trâmites legais e contou com rígido controle e fiscalização. Por se tratar de embalagens, os materiais foram triturados e reciclados.

“Com essa medida, a PCPR reafirma seu compromisso com o combate ao crime organizado, e destaca a importância da atuação célere e eficiente entre a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário, na agilidade das decisões”, afirmou.


