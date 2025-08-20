Polícia Civil prende 'falso advogado' em Ponta Grossa

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem de 61 anos investigado por atuar falsamente como advogado. Ele foi capturado nesta terça-feira (19) em uma sala comercial na qual exercia suas atividades ilícitas, em Ponta Grossa (Campos Gerais).





O investigado atraia clientes sob o pretexto de ser advogado regularmente inscrito na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A maioria das vítimas era idosa.

De acordo com as investigações, ele cobrava valores de honorários de clientes para ingressar com processos judiciais de aposentadorias ou renegociar financiamentos de veículos.





"Além do prejuízo financeiro suportado, as vítimas também sofriam com o próprio prejuízo psicológico, tendo em vista que aguardavam por uma demanda judicial ou administrativa que jamais seria protocolada ou atendida", explica o delegado Gabriel Munhoz.

O suspeito responde a pelo menos oito inquéritos policiais e já havia sido preso em flagrante em dezembro de 2024 quando utilizava uma carteirinha falsa da OAB. “Na ocasião, foi constatado que o número da carteirinha pertencia a uma advogada registrada no estado de São Paulo”, completou.





Com a expedição do mandado de prisão preventiva pela justiça, os policiais civis realizaram diligências e localizaram o indivíduo.

Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário,





DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na elucidação de crimes de estelionato ou falsidade profissional. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (42) 3219-2757 (WhatsApp) diretamente à equipe de investigação.





Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

