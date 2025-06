Polícia Civil prende homem em flagrante pelo crime de maus-tratos aos animais em Castro

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem de 57 anos em flagrante pelo crime de maus-tratos a pelo menos 37 cães. A captura aconteceu nesta segunda-feira (23), em Castro, na região dos Campos Gerais.





A prisão aconteceu após denúncias anônimas. De acordo com a delegada Renata Batista, a operação conjunta contou com a atuação de uma médica veterinária do Canil Municipal de Castro e de uma protetora de animais. No local, foi possível constatar as condições insalubres e os maus-tratos aos animais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Tratava-se de um espaço pequeno e precário que abrigava 37 cachorros em meio a fezes, restos de comida e lixo. No momento da abordagem, os animais estavam sem água, alguns trancados em caixotes e outros amarrados a correntes. Alguns ainda apresentavam tumores e feridas”, explica.





A ação conjunta dos órgãos citados foi fundamental para a constatação das condições precárias em que os animais eram mantidos. Os cães foram levados ao Canil Municipal e, agora, serão catalogados e receberão tratamento veterinário.

Publicidade





Posteriormente, serão realizadas castrações e uma campanha para a doação dos cachorros resgatados.





Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Publicidade





DENÚNCIAS





Publicidade

Em casos de maus-tratos, o cidadão pode registrar um boletim de ocorrência online no site da PCPR. Nestas situações, é necessário que o crime esteja ocorrendo ou tenha ocorrido a prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimentos propositais de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.





A população pode, ainda, denunciar o crime de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, via telefone ou site, ou pelo telefone 197 da PCPR.





LEIA TAMBÉM: