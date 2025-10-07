Polícia Civil prende homem em flagrante por estupro em Sertanópolis

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, de 51 anos, em flagrante pela prática do crime de estupro nesta segunda-feira (6), em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).





Conforme o delegado da PCPR Damião Benassi Júnior, a ação ocorreu após a vítima comparecer à delegacia de polícia solicitando socorro e ajuda imediata. Diante da gravidade da situação, os policiais civis atenderam ao chamado com agilidade e eficiência, conseguindo localizar e efetuar a prisão em flagrante do autor.

“A Polícia Civil reitera seu compromisso com a segurança e bem-estar da população, atuando com firmeza e responsabilidade no combate à criminalidade”, diz o delegado. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.



