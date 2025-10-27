Pesquisar

Estupro de vulnerável

Polícia Civil prende homem investigado por diversos crimes sexuais no Noroeste

Redação Bonde com Polícia Civil
27 out 2025 às 12:29

Foto: Fábio Dias/EPR
A Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente um homem de 73 anos investigado por estupro de vulnerável, importunação sexual e stalking em Loanda (Noroeste) na última sexta-feira (24).


De acordo com a delegada Isabela Martins, o homem é suspeito de ter abusado sexualmente de, ao menos, três vítimas, além de responder por outros crimes de natureza sexual.  

“As investigações indicam um padrão de comportamento reiterado e situações que exigiram uma resposta imediata para evitar a continuidade dos crimes”, explica.  


Após o cumprimento do mandado e a adoção dos procedimentos cabíveis, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.  

A delegada ainda ressalta que a Polícia Civil atua de forma constante na apuração de crimes sexuais e na proteção das vítimas, buscando responsabilizar os autores e prevenir novas ocorrências.  


Denúncias

A Polícia Civil reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência.  Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 ou 181.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.


