MERCADO ILEGAL

Polícia Civil recebe treinamento para identificar bebidas alcóolicas falsificadas

Redação Bonde com PCPR
27 ago 2025 às 17:52

Foto: Natália Bezerra/PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) realizou nesta quarta-feira (27), um treinamento em repressão ao mercado ilegal de bebidas alcoólicas. A atividade contou com participação de cerca de 45 servidores da corporação, no auditório do 1° Distrito Policial da Capital, no Centro de Curitiba.


O curso foi ministrado por Gabriel Leoncio Lima e Roberto Bianchi, representantes da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas), e teve como foco a identificação de bebidas adulteradas. Segundo o delegado da PCPR,  Erick Guedes, durante a capacitação, foram abordadas técnicas de verificação de rótulos e lacres de garrafas, especialmente em bebidas destiladas como uísque e vodca, bebidas que mais que costumam ser falsificadas. 

Foto: Natália Bezerra/PCPR

“O objetivo é possibilitar que os policiais reconheçam irregularidades durante fiscalizações em bares, eventos e estabelecimentos comerciais, adotando as medidas previstas em lei, como o registro de boletim de ocorrência e o encaminhamento à delegacia responsável”, explica.


A presidente da Abrabe, Cristiane Foja, reforça que a parceria com as forças de segurança é fundamental para combater o mercado ilegal de bebidas, que ameaça a saúde do consumidor e prejudica toda a cadeia produtiva formal.  “Nosso papel é compartilhar conhecimento técnico para que os agentes possam identificar irregularidades e agir com rapidez e segurança. Somente com união de esforços conseguiremos reduzir a circulação de produtos ilícitos no país”, ressalta.

O treinamento foi aberto a servidores de todas as unidades da PCPR, incluindo áreas administrativas.


PCPR Bebidas alcoólicas Bebidas alcoólicas adulteradas Treinamento Curitiba Abrabe
