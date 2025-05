Polícia Civil vai devolver 160 celulares furtados ou roubados em Cascavel

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) devolverá 160 celulares que foram furtados ou roubados em Cascavel (Oeste do Estado). O evento reunirá as vítimas para a restituição dos aparelhos nesta segunda-feira (5), às 19h, no auditório da Associação Comercial e Industrial – Rua Pernambuco, nº 1800, Centro – de Cascavel. A iniciativa - inédita no Paraná - faz parte do Projeto Recuperacel.





Os aparelhos que serão restituídos foram furtados ou roubados no município em 2023 e 2024, recuperados em pouco mais de dois meses de trabalhos contínuos de inteligência policial organizado pela equipe da PCPR.

“Fizemos rastreamentos, intimações, oitivas e apreensões. Aos intimados que não compareceram, cumprimos diligências mais incisivas, como a busca dos aparelhos em residências, comércios e em poder de terceiros, além da condução dos possuidores à unidade policial, reforçando a repressão qualificada ao comércio irregular de celulares e à receptação” explica o delegado da PCPR, Diego Ribeiro Martins dos Santos.





O Projeto Recuperacel, criado pela PCPR, tem como objetivo a repressão aos crimes de furto, roubo e receptação, além de restituir às vítimas os bens subtraídos. O projeto integra sistemas de rastreamento, análise de dados e diligências policiais para localizar aparelhos desviados e responsabilizar os envolvidos.

O evento desta segunda-feira (5) contará com a presença de autoridades, em especial do delegado Matheus Zanatta, chefe da Superintendência de Operações Integradas do Estado do Piauí. Ele foi o idealizador do modelo de recuperação de celulares adotado como referência nacional que serviu de base para o projeto no Paraná.





A PCPR destaca que foi possível recuperar os celulares das vítimas que apresentaram o número do IMEI no momento da confecção do BO (Boletim de Ocorrência). Esse dado é essencial para o rastreamento dos aparelhos.





Por isso, a PCPR orienta que as vítimas que ainda não informaram o IMEI podem comparecer à delegacia para complementar o BO. Para aquelas que ainda não fizeram o registro da ocorrência, a orientação é comparecer à delegacia mais próxima para formalizar o registro. O IMEI pode ser localizado na caixa do aparelho, na nota fiscal ou nos dados da conta do Google ou do ios vinculada.