Polícia Militar participa de aniversário de jovem autista apaixonado pela corporação

Confira o vídeo do momentoPoliciais militares do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) participaram de um momento especial neste sábado (12) em Apucarana (Centro-Norte): a comemoração do aniversário de 21 anos do Felipe, um jovem autista que é admirador da corporação. Confira o vídeo do momento aqui.





A presença da PM foi uma surpresa planejada pela família, que conhece o amor de Felipe pela farda e pelas viaturas. Com sorrisos e muita emoção, o aniversariante recebeu os policiais com entusiasmo, mostrando a significância do momento para ele.





Durante a visita, o jovem pôde conversar com os policiais, conhecer de perto a viatura e tirar fotos. De acordo com a Polícia Militar, o ato reforça o compromisso com a comunidade, especialmente em ações que promovem inclusão, respeito e proximidade com a população.

