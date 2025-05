Policia prende cinco pessoas durante ação contra desmanche de caminhão em Cianorte

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu cinco pessoas, com idades entre 32 e 49 anos, durante ação em uma oficina de desmanche de caminhões, nesta segunda-feira (27), em Cianorte (Noroeste). Com apoio da PMPR (Polícia Militar do Paraná), as prisões ocorreram após o recebimento de uma denúncia pelas autoridades de que uma oficina da região estaria fazendo o desmanche de um caminhão.

Conforme o delegado da PCPR, Jonas Peixoto do Amaral, ao chegar no local citado, as equipes confirmaram a situação. “Durante a ação, localizamos e apreendemos veículos e peças de veículos, que foram encaminhadas a delegacia policial para os demais procedimentos”, explica.





Após o ocorrido, todos os indivíduos foram autuados em flagrante por receptação qualificada e adulteração de sinal identificador do veículo e encaminhados ao sistema penitenciário.