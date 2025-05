Policia Rodoviária divulga balanço de fiscalização das rodovias após 'feriadão' prolongado

O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) divulgou, nesta segunda-feira (5), o balanço de fiscalização do policiamento no último feriado prolongado do Dia do Trabalhador - entre 30 de abril e 5 de maio. O patrulhamento foi intensificado devido ao alto fluxo de veículos em circulação durante o período. Ao todo, 3.219 autos de infração de trânsito foram lavrados e cinco pessoas vieram à obito.





Segundo o relatório da polícia, 149 condutores foram flagrados sem habilitação ou com pendências relativas à CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e 304 pessoas foram autuadas por estarem sem cinto de segurança.





Outros 68 condutores foram flagrados embriagados, com sinais de embriaguez ou se recusaram a fazer o teste de etilômetro. Desses, sete condutores foram presos pelo crime de embriaguez ao volante.





Entre os casos de embriaguez registrados, a BPRv destacou a prisão de um homem de 47 anos, na PR-585, no município de São Pedro do Iguaçu (Região Oeste do Paraná). Durante a fiscalização, o condutor foi abordado após demonstrar sinais visíveis de embriaguez e, ao fazer o teste de etilômetro, o resultado foi de 0,77mg/l, valor duas vezes maior do que limite penal que é de 0,30 mg de álcool por litro de ar expelido.





Como resultado geral da intensificação nas fiscalizações, foi divulgado os seguintes registros: 3.219 autos de infração de trânsito lavrados e 5.654 imagens de radar capturadas. No combate à crimes, o registro de apreensões foi de 68 quilos de maconha, uma arma de fogo e 13 pessoas presas.





Já em relação ao número de sinistros registrados o total foi de 59, com 56 pessoas feridas e cinco óbitos.