Policial e técnico de enfermagem que salvaram bebê são homenageados no Norte Pioneiro

Na tarde desta quarta-feira (7), a Câmara Municipal de Siqueira Campos (Norte Pioneiro) foi palco de uma solenidade marcada pela emoção e reconhecimento. Em um ato de gratidão, o Subtenente da Polícia Militar Idemar Batista de Lima e o técnico de Enfermagem Dirceu Fernandes de Oliveira receberam moções de aplauso pelos serviços prestados à comunidade, após salvarem a vida de um bebê de apenas dois meses que estava engasgado com leite materno.





O vereador e presidente da Câmara, Mauro Leite dos Santos, foi o responsável por propor a moção, aprovada por unanimidade pelos parlamentares, e emocionou os presentes em suas palavras de agradecimento aos servidores homenageados.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O evento também contou com a presença de autoridades locais e estaduais, incluindo o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Márcio Jaquetti, que exaltou a bravura dos homenageados e relembrou as palavras da mãe do bebê, Lauren da Rocha de Pádua. Em seu depoimento, a mãe expressou sua confiança e relatou o desespero do momento vivido.





“Eu estava amamentando meu filho e fui fazer ele arrotar, foi quando ele regurgitou e engasgou… No desespero, a gente não consegue fazer nada, né? Aí eu fui onde a gente se sente mais seguro, né? Fui no Batalhão de Polícia e graças a Deus o Subtenente estava lá.”

Publicidade





O prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, usou a tribuna daquela honrada Casa de Leis, prestando suas homenagens e enfatizou a importância da presença da Polícia Militar em situações de emergência na comunidade.





PROFISSIONAL PREPARADO

Publicidade





O episódio ocorreu na manhã do dia 7 de abril, por volta das 10h40, quando o jovem casal César Henrique Carvalho Velasque Castilho e Lauren da Rocha de Pádua chegou ao Pelotão da Polícia Militar de Siqueira Campos em busca de socorro para seu filho, George Lucas de Pádua Velasque Castilho. O bebê, engasgado com leite materno, já apresentava sinais de cianose.





A resposta rápida do Subtenente Idemar foi decisiva. Com precisão, ele aplicou a manobra de Heimlich, desobstruindo as vias respiratórias da criança. Sem perder tempo, correu com o bebê nos braços até a unidade de saúde ao lado do Pelotão, onde o técnico de Enfermagem Dirceu Fernandes prosseguiu com o atendimento, garantindo a estabilização do pequeno paciente.

Publicidade





A ação heroica teve grande repercussão na comunidade e nos meios de comunicação, resultando no reconhecimento oficial do Poder Executivo de Siqueira Campos. O Subtenente Idemar foi condecorado com o Certificado de Honra ao Mérito, um tributo à sua coragem e profissionalismo.





GRATIDÃO E RESPEITO

Publicidade





A cerimônia também reuniu os vereadores Marcos Adriano dos Reis (Vice-Presidente), Cristiano José de Godoi, Adriane Maria Barbosa Lemes, José Augusto de Paula, Mateus Costa dos Santos Diniz e Valmir Guimarães. Todos destacaram a importância do trabalho da Polícia Militar, referindo-se aos agentes como “anjos guardiões da comunidade”.





O comandante do 2º Batalhão, Tenente-Coronel Márcio Jaquetti, reforçou o comprometimento do Subtenente Idemar com a instituição, destacando sua coragem, preparo e humanidade como exemplo para os demais policiais.