Polícias do Paraná cumprem 115 mandados contra organização criminosa que atua na região Centro-Oeste

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) e a PMPR (Polícia Militar do Paraná) estão nas ruas desde as primeiras horas desta quinta-feira (16) para cumprir 115 mandados judiciais contra uma organização criminosa responsável por controlar o comércio de drogas em cidades do Centro-Oeste do Paraná. Até o momento, 36 pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos. A operação tem como objetivo desarticular o grupo e coibir suas atividades ilícitas.





A ação acontece de forma simultânea em Laranjeiras do Sul, Cantagalo, Nova Laranjeiras, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu e Laranjal, no Centro-Oeste; em Cascavel, na região Oeste; em Guarapuava, na região Central; em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba; e em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. O caráter interestadual da operação reforça o alcance da investigação e o nível de articulação do grupo criminoso.

“Nós fazemos o mapeamento constante das organizações criminosas e, por meio da cooperação e do trabalho unificado entre as polícias, conseguimos sufocar o crime e promover mais segurança”, declarou o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira.





Com o apoio de helicópteros da PCPR e da PMPR, as forças de segurança cumprem 43 ordens de prisão e 72 de busca e apreensão. A PPPR (Polícia Penal do Paraná) também participa da ação dentro de suas atribuições constitucionais, ampliando o efetivo empregado e garantindo suporte às equipes que atuam nas diferentes cidades.

As investigações tiveram início em fevereiro deste ano após um homicídio praticado em Laranjeiras do Sul por um integrante de grupo criminoso de atuação nacional. O crime teria sido motivado por disputas relacionadas ao controle de pontos de tráfico de drogas. Com o avanço das apurações, as equipes identificaram que o grupo havia estabelecido influência sobre a comercialização de entorpecentes, determinando quem poderia ou não realizar a venda.





“Essa imposição se desdobrou em uma série de outros delitos, como ameaças, extorsões, homicídios e coações, visando à manutenção do controle sobre o comércio ilícito de drogas”, explica o delegado Denival Barboza Liandro. As forças de segurança constataram que a organização apresentava estrutura hierarquizada, comunicação interna controlada e regras rígidas de conduta, características típicas de grupos voltados à prática criminosa.

Além do tráfico, o grupo também está envolvido em roubos cometidos na rodovia BR-277, em uma modalidade conhecida como “piratas do asfalto”. Indivíduos ligados à organização mantinham base operacional em Cascavel e realizavam subtrações de cargas lícitas e ilícitas, como drogas, cigarros e produtos de contrabando e descaminho.





O comandante do 7º Comando Regional da PMPR, coronel Cícero de Oliveira Tenório, destacou a importância da atuação conjunta das forças de segurança. “Essa integração é fundamental para enfraquecer organizações criminosas complexas, que agem de maneira estruturada e com alto poder de intimidação. O trabalho coordenado garante resultados mais eficazes e maior segurança para a população paranaense”, afirmou.

As ações desta quinta-feira integram a estratégia permanente de enfrentamento ao crime organizado no Paraná, que tem como foco o compartilhamento de informações, a união de esforços e a atuação integrada das forças de segurança do Paraná.