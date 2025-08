Porto de Paranaguá registra recorde histórico na operação de contêineres

O Porto de Paranaguá registrou recorde histórico na operação de contêineres no primeiro semestre deste ano: 803 mil TEUs, contra 780,4 mil no mesmo período de 2024, crescimento de 3%. TEU é a unidade de medida oficial utilizada internacionalmente para avaliar movimentação, equivalente a um contêiner de 20 pés.





O gerente comercial, de logística e de atendimento da TCP (empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá), Giovanni Guidolim, destaca que esse resultado é fruto direto da ampliação da infraestrutura decorrente do crescimento da oferta de serviços marítimos e da movimentação crescente de cargas refrigeradas, especialmente carne bovina.

“Também é importante destacar a melhora nas condições operacionais do canal de acesso ao porto, com o aumento do calado, de 12,60 metros para 12,80 metros. Isso permite que os navios cheguem com mais carga. Além disso, o ramal ferroviário, que conecta diretamente o terminal a regiões estratégicas do interior do Paraná, também teve papel relevante nesse crescimento.”





O setor de carnes teve um peso muito significativo nesse desempenho. A movimentação de contêineres refrigerados atingiu 69.290 unidades no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2024.

